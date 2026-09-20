Seguridad

Sujeto a 11 Años de Prisión por Presunta Tentativa de Homicidio en Hermosillo

El sentenciado agredió a un hombre con un arma blanca en calles de la colonia Norberto Ortega en la capital de Sonora

Sujeto a 11 Años de Prisión por Presunta Tentativa de Homicidio en HermosilloSujeto a 11 Años de Prisión por Presunta Tentativa de Homicidio en Hermosillo. Foto: FGJ

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+