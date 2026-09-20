Por el delito de tentativa de homicidio con premeditación, alevosía y ventaja, en hechos registrados en 2024 en Hermosillo, Carlos Alberto “N” fue sentenciado a 11 años y cinco meses de prisión.

Con base en información de la Fiscalía General de Justicia del Estado, FGJE, durante las audiencias el tribunal determinó la responsabilidad penal del acusado y le impuso además una multa de 4 mil 77 pesos a favor de la víctima.

Se estableció que los hechos los cometió el 22 de marzo del citado año, cuando la víctima caminaba por las calles Manuel R. Bobadilla y San Rafael, en la colonia Norberto Ortega.

Em ese punto Carlos Alberto “N” sorprendió a la víctima quien se encontraba desarmado y únicamente llevaba un patín en sus manos, y lo agredió en dos ocasiones en el pecho con una solera, provocándole lesiones que pusieron en riesgo su vida.

La víctima logró sobrevivir debido a la intervención de terceras personas, quienes dieron aviso a las autoridades, auxiliaron para contener las heridas y permitieron que recibiera atención médica.