El noveno mes del año entra en su recta final y aunque ya pasaron los festejos patrios hay suspensión de clases en la semana del 21 al 25 de septiembre, por eso te compartimos qué día se cancelan las actividades escolares y los alumnos que van a descansar en México, de acuerdo con el calendario escolar de la SEP 2026 a 2027.

La semana anterior se suspendieron las clases para miles de alumnos por los días feriados que se otorgaron en un estado de la república. Por esa razón, en una nota ya te contamos cuándo es el próximo puente en México, pues llegará mucho antes de lo esperado.

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Para la semana del lunes 21 al viernes 25 de septiembre hay clases durante cuatro días y en uno se suspenden las actividades en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, pues así los establece el calendario de la SEP 2026.

Será el viernes 25 de septiembre 2026 el día que no hay clases para los estudiantes de educación básica. Esto aplica para escuelas públicas y las instituciones privadas que así lo consideren conveniente. El motivo de la suspensión es porque se realiza la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Los alumnos que regresan a clases el lunes 21 de septiembre con energía recargada son todos los que realizan sus estudios en alguna escuela de Campeche, pues vienen de disfrutar de un megapuente de cinco días de descanso, que fue otorgado por la gobernadora, Layda Sansores.

Con la suspensión de clases del 25 de septiembre por CTE se terminan los descansos del mes. El siguiente día de inactividad es hasta el viernes 30 de octubre, cuando de nueva cuenta se lleve a cabo el Consejo Técnico Escolar. Aunque esto hará que los alumnos de educación básica tengan hasta cuatro días de descanso, pues se junta con el 2 de noviembre, fecha que también fue otorgada por la SEP como inhábil por la festividad de Día de Muertos en México.

AO