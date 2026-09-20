Educación

Confirman Suspensión de Clases SEP del 21 a 25 de Septiembre: ¿Qué Día y Quiénes Descansan?

La SEP suspende clases un día durante la cuarta semana de septiembre 2026 y varios alumnos de preescolar, primaria y secundaria van a gozar de un puente de tres días de descanso

Calendario SEP confirma suspensión de clases del 21 al 25 de septiembre 2026 qué día y quiénes descansanEl calendario escolar de la SEP indica hay una nueva suspensión de clases en septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro

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