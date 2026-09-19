El uso de celulares en las escuelas de México tendrá reglas diferenciadas según el nivel educativo, luego de que autoridades de educación de todo el país acordaron por unanimidad regular estos dispositivos en las aulas.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que el acuerdo se alcanzó durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).

Las medidas contemplan disposiciones distintas para educación básica, media superior y superior. En primaria y secundaria se restringirá el uso del celular durante toda la jornada escolar. La medida busca que estos dispositivos no interfieran con las actividades de aprendizaje y convivencia dentro de los planteles.

Durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del #CONAEDU logramos un acuerdo unánime para regular el uso de celulares en las aulas.



A la par de esta medida, fortalecemos el cuidado de la salud mental de adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años con la estrategia "El… pic.twitter.com/lXdh2DvMVk — Mario Delgado (@mario_delgado) September 18, 2026

Para educación media superior, cada plantel construirá sus propias reglas mediante acuerdos con su comunidad educativa. De igual manera, en educación superior, serán las universidades las que establezcan sus propias normativas internas para regular el uso de estos dispositivos.

Como parte de la implementación del acuerdo nacional, se realizará una campaña de difusión, además de asambleas escolares y actividades en las aulas para informar sobre las nuevas disposiciones.

Mario Delgado también informó que se entregarán más de 16 millones de guías dirigidas a estudiantes, familias y docentes.

La regulación se implementará junto con la estrategia "El ABC de las Emociones", enfocada en fortalecer el cuidado de la salud mental de adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años, de acuerdo con lo señalado por el secretario de Educación Pública.

Las autoridades educativas plantearon que la medida busca favorecer espacios escolares con menos pantallas y mayor convivencia, así como apoyar el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

PT