Educación

Desde Primaria Hasta Universidad: Así se Regulará el Uso de Celulares en Escuelas de México

El acuerdo nacional establece restricciones distintas para el uso de celulares en primaria, secundaria, bachillerato y universidades

Menor en clasesLa regulación se implementará junto con la estrategia "El ABC de las Emociones". Foto: N+ | Archivo

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México regula el uso de celulares en aulas: primaria y secundaria con restricciones, bachillerato y universidades con normas propias.

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