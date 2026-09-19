Descubrimientos

Localizan Vehículo Relacionado con Marlen Vázquez, Mujer Desaparecida en Ensenada, BC

El automóvil fue encontrado en el tramo entre Cíbolas del Mar y el Puente de San Miguel; autoridades resguardaron la zona tras hallar un cuerpo

Localizan Vehículo Relacionado con Marlen Vázquez, Mujer Desaparecida en Ensenada, BCLocalizan Vehículo Relacionado con Marlen Vázquez, Mujer Desaparecida en Ensenada, BC | Foto: DSPM

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