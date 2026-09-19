Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), localizaron sobre la carretera libre Ensenada-Tijuana el vehículo relacionado con la desaparición de Marlen Vázquez Saavedra.

Fue durante un operativo de búsqueda desplegado este viernes 18 de septiembre, en un tramo carretero comprendido entre el fraccionamiento Cíbolas del Mar y el Puente de San Miguel donde los agentes ubicaron la unidad descrita en la ficha oficial de búsqueda emitida por las autoridades, al inspeccionar el lugar, localizaron el cuerpo de una persona sin signos vitales.

Localizan Vehículo Relacionado con Marlen Vázquez, Mujer Desaparecida en Ensenada, BC | Foto: N+

El director de la corporación municipal, Alejandro Monreal Noriega, detalló que el dispositivo de rastreo se implementó en diversos puntos estratégicos del municipio tras el reporte de extravío de la víctima. El perímetro fue acordonado y resguardado por las fuerzas de seguridad para permitir el trabajo de los peritos de la FGE, quienes determinarán la identidad oficial de la persona fallecida y establecer las causas de su muerte

Marlen fue vista por última vez al salir de su domicilio ubicado en la colonia Moderna, era reconocida en la ciudad por su participación en ámbitos inmobiliarios, deportivos y de protección a la vegetación de Baja California.

JMR