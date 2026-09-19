Seguridad

Vinculan a Proceso a Miguel ‘N’ por la Desaparición de Tres Agrícolas en Ensenada, BC

Los jornaleros fueron privados de la libertad el pasado mes de agosto del presente año, sin que aún se conozca su paradero

Vinculan a Proceso a Miguel ‘N’ por la Desaparición de Tres Agrícolas en Ensenada, BCVinculan a Proceso a Miguel ‘N’ por la Desaparición de Tres Agrícolas en Ensenada, BC | Foto: FGE

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