La Fiscalía General del Estado (FGE), vinculó a proceso a Miguel ‘N’, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición cometida de tres empleados de la empresa agrícola Viva Orgánica en Ensenada.

La investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada, obtuvo los elementos suficientes para solicitar una orden de aprehensión contra Miguel ‘N’, misma que fue llevada a cabo por agentes estatales de investigación el 13 de septiembre de 2026.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de agosto de 2026 en el ejido Rodolfo Sánchez Taboada. Las víctimas fueron identificadas como Jesús Alexandro Sánchez Gerardo, de 24 años; José Alfredo Morales Martínez, de 43 años, y David Alberto Ortiz Quintal, de 26 años, quienes se encontraban en los dormitorios del inmueble agrícola cuando fueron privados de la libertad por un grupo de sujetos armados

Durante la audiencia celebrada este 18 de septiembre, el Juez de Control fijó prisión preventiva y 6 meses de investigación complementaria, mientras la FGE continúa con los operativos de búsqueda en campo para dar con el paradero de los jóvenes.

JMR