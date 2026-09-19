Los delincuentes buscan cómo conseguir víctimas con nuevas modalidades de estafas, las cuales van perfeccionando conforme a las necesidades de las personas, o bien, para evadir la tecnología de las autoridades, tal es el caso de los "billetes 5G".

Debido al aumento de denuncias presentadas por personas afectadas por este fraude, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), emitió una alerta para evitar que más personas pierdan sumas importantes de efectivo o terminen en prisión.

Los billetes 5G son papel moneda prácticamente idéntico a los emitidos por el Banco de México, pero son falsos. Son ofertados por su “alta calidad” y características realmente parecidas a los auténticos. Se venden en paquetes y por catálogo, el cual dan a conocer por fotografías y videos.

“Puedes pasarlo en cualquier lugar, siempre y cuando seas discreto, incluso en bancos”, indican los vendedores en redes sociales.

Lo anterior, porque supuestamente esos billetes pasan cualquier prueba de seguridad, como plumones y láser. Entonces, la promesa es que es “sencillo” hacer compras o pagos con ellos.

“Una vez que una persona muestra interés, es dirigida a una conversación privada, donde el supuesto vendedor proporciona instrucciones para realizar un depósito o transferencia bancaria como condición para apartar o enviar el paquete”, señaló la corporación.

La víctima que intenta conseguir los billetes 5G, envía el pago solicitado y posteriormente deja de recibir mensajes por parte del vendedor, ya que es bloqueado o se manda información falsa sobre el envío.

“Quiero reportar a este tipo que me robó mil pesos y no envió lo que prometió (billetes 5G). Mi niña está grave y, una vez que le pagué, me bloqueó el maldito; no caigan, gente”, escribió Eve Meza, víctima del fraude.

Debido a que los billetes 5G son falsos, las personas que hagan uso de estos objetos están cometiendo un delito, según el Código Penal Federal.

De acuerdo con el artículo 234 de la legislación, el uso o la circulación a sabiendas de billetes falsos en México, es castigado con 5 a 12 años de prisión y una sanción económica de hasta 500 días de multa.

En caso de que se haya intentado poner en circulación el billete o moneda falsa y no se concrete, la pena va de 4 a 8 años de cárcel y hasta 300 días de multa.

Si recibes un billete 5G o cualquier otro dinero falso sin darte cuenta, no hay delito en la recepción, pero tienes que reportarlo. En caso de que intentes pagar con él a sabiendas de que es falso, este sí se considera un delito.

“No participes en la compra, venta, distribución o utilización de supuestos billetes falsos, aun cuando sean promocionados como ‘G5’, ‘réplicas’ o mediante cualquier otra denominación”, pidieron autoridades.

EPP