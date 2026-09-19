Seguridad

Alertan por Nuevo Fraude con 'Billetes 5G': Qué Son y Cómo Eligen a Víctimas

Las autoridades alertan por el modus operandi que promete grandes cantidades de dinero a los compradores

Los billetes 5G se ofertan por paquetes en diversas redes socialesFoto: Cuartoscuro
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