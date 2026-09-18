En la Ciudad de México, se ha detectado que los adultos mayores son el principal blanco de los delincuentes para el llamado "Pensionazo", una nueva modalidad de fraude, mediante la oferta de gestiones para supuestamente incrementar el monto de su pensión, indicó el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia capitalino.

En ese sentido, el organismo ha brindado 111 mil 182 atenciones a persona mayores en los últimos seis años. Además, el reporte "Vivir con Dignidad: Proteger el Bienestar Emocional y la Seguridad de las Personas Mayores" dio a conocer que de los casos que reportan actividad delictiva, 21% ocurre en entornos digitales, donde las víctimas pueden tener una mayor exposición a ciberdelitos debido, entre otros factores, a una brecha de alfabetización digital.

De acuerdo con los reportes, el contacto puede iniciar a través de redes sociales, vía telefónica o de manera presencial. Facebook concentra el 33% de los casos y las llamadas el 24%.

Para realizar la supuesta gestión, los delincuentes solicitan documentos y datos personales y financieros, como identificación oficial, CURP, número de seguridad social, correo electrónico e información relacionada con la cuenta de la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore). Posteriormente, piden anticipos para iniciar el trámite.

El reporte también reveló que en el 81% de los casos se entregó algún monto de dinero. Las cantidades oscilan entre 4 mil y 70 mil pesos. Sin embargo, el riesgo puede ir más allá del dinero entregado, ya que en 20% de los casos se identificó que fueron solicitados préstamos a nombre de las personas mayores, quienes posteriormente enfrentaron deudas cuyo pago se descuenta de sus propias pensiones.

Ante la nueva modalidad de fraude "Pensionazo", el Consejo Ciudadano recomienda:

Verificar directamente con la institución responsable de la pensión o Afore antes de contratar cualquier servicio. La información debe confirmarse mediante canales oficiales y no a través de teléfonos, enlaces o contactos proporcionados por quien ofrece la supuesta gestión.

Desconfiar de promesas de incrementos garantizados, particularmente cuando ofrecen beneficios económicos elevados, resultados en poco tiempo o trámites que supuestamente sólo pueden realizarse mediante un intermediario.

No entregar documentos ni información financiera a personas desconocidas, especialmente identificaciones, CURP, número de seguridad social, datos de Afore o información bancaria.

No realizar depósitos o transferencias anticipadas por supuestos impuestos, cuotas o gastos relacionados con un trámite cuya autenticidad no haya sido confirmada.

Consultar con una persona de confianza antes de entregar dinero, documentos o aceptar préstamos vinculados con una supuesta gestión de pensión.

Recordar que, por regla general, no se puede aumentar el monto base de una pensión.

Con información de N+

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