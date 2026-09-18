Seguridad

‘Pensionazo’, Nueva Modalidad de Fraude por Hasta 70 Mil Pesos: Así Engañan a Adultos Mayores

En el 81% de los casos detectados en la CDMX se entregó algún monto de dinero por supuestas gestorías

Pareja de adultos mayoresPareja de adultos mayores. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Alerta: El 'Pensionazo' afecta a adultos mayores en CDMX. Fraude promete aumentar pensiones y pide dinero por gestiones falsas. ¡Infórmate y protege a tus seres queridos!

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