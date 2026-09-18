El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que el cuerpo de Claudia Tacoronte fue entregado formalmente a su padre, Valentín, durante una diligencia en la que también estuvieron presentes el cónsul de España en México, autoridades de la Universidad de Granada y representantes de los gobiernos federal y estatal.

El funcionario explicó que a la familia se le detalló el procedimiento para la identificación y entrega de los restos, con el objetivo de que puedan continuar con el proceso para trasladar el cuerpo de la estudiante a España. La repatriación será coordinada entre la familia, el consulado y autoridades del Gobierno de México.

Sobre el proceso contra Francisco Javier 'N', señalado como presunto responsable del feminicidio, el fiscal informó que se realizaría la audiencia inicial y que la Fiscalía presentará ante el juez los elementos con los que sustenta la imputación.

El fiscal señaló que entre las pruebas se encuentran imágenes de cámaras de videovigilancia, además de otros elementos técnicos y científicos. Añadió que la Fiscalía buscará la pena máxima de 70 años de prisión, en caso de que el acusado sea declarado responsable.

Respecto al motivo del crimen, explicó que el robo podría ser la causa por la que la víctima fue privada de la vida; sin embargo, señaló que la Fiscalía considera que los hechos corresponden al delito de feminicidio