Seguridad

Entregan el Cuerpo de Claudia Tacoronte a Familiares; Será Repatriado a España

La estudiante española de intercambio fue localizada sin vida en Cuautla, Morelos

Entregan Cuerpo de Claudia Tacoronte; Será Repatriado a EspañaMemorial por Claudia Tacoronte. Foto: Cuartoscuro

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Claudia Tacoronte, estudiante española, fue hallada sin vida en Morelos. Detienen al sospechoso del feminicidio.

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