Homicidios

Asesinan a Pasajero de Taxi de Plataforma Frente a Escuela en Culiacán, Sinaloa

Un hombre fue atacado a balazos mientras viajaba en el asiento trasero de una unidad, el conductor resultó ileso

Asesinan a Pasajero de Taxi de Plataforma Frente a Escuela en Culiacán, SinaloaAsesinan a Pasajero de Taxi de Plataforma Frente a Escuela en Culiacán, Sinaloa | Foto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+