Un hombre adulto fue asesinado a balazos mientras viajaba como pasajero en un vehículo de una plataforma de movilidad, frente a una escuela primaria de Culiacán, Sinaloa.

El ataque ocurrió alrededor de las 9:10 horas, cuando un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta se aproximó al vehículo y disparó en repetidas ocasiones contra el pasajero a través de la ventanilla trasera. Reportes publicados sobre el caso ubican el hecho en el sector Fovissste Humaya, en las inmediaciones de una escuela primaria.

Tras la agresión, el responsable huyó del lugar, mientras vecinos y personal del plantel educativo solicitaron apoyo al número de emergencias 911 al escuchar las detonaciones.

Elementos de corporaciones de seguridad acudieron al sitio y acordonaron el área para preservar la escena, mientras personal investigador y pericial realizaba las diligencias correspondientes.

La víctima quedó sin vida en el asiento trasero del vehículo. Hasta el momento no ha sido identificada oficialmente.

De acuerdo con la información preliminar, se trata de un hombre de complexión regular y tez morena clara, quien vestía ropa oscura. Como seña particular, tenía un tatuaje en el brazo izquierdo con letras manuscritas y una figura ilegible, además de una cadena metálica plateada en la muñeca izquierda.

El conductor de la unidad resultó ileso tras el ataque. Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer la identidad de la víctima y esclarecer el homicidio.

APG