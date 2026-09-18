Seguridad

Detienen a ‘El Bimbollo’, Señalado por Robo de Vehículos en Mexicali, BC

Jesús Guadalupe ‘N’ es investigado por su presunta participación en al menos tres robos de vehículos

Detienen a ‘El Bimbollo’, Señalado por Robo de Vehículos en Mexicali, BCDetienen a ‘El Bimbollo’, Señalado por Robo de Vehículos en Mexicali, BC | Foto: SSPC

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