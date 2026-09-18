El robo de una Jeep Cherokee que se volvió viral luego de que una cámara instalada en el vehículo captara a los presuntos responsables derivó en la detención de uno de los jóvenes involucrados en Mexicali.

Se trata de Jesús Guadalupe ‘N’, alias ‘El Bimbollo’ o ‘El Lupis’, quien fue detenido por agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado.

Según la autoridad investigadora, el detenido es señalado como presunto líder de una banda dedicada al robo de vehículos en Mexicali para su posterior comercialización. Además, figura en al menos tres carpetas de investigación relacionadas con este tipo de delitos.

Los hechos que llevaron a que su caso cobrara notoriedad ocurrieron en abril, cuando una Jeep Cherokee fue robada y las imágenes captadas por una cámara instalada en la unidad permitieron observar a dos jóvenes dentro del vehículo.

En el material, que posteriormente comenzó a circular ampliamente en redes sociales, se observa a los presuntos responsables sin percatarse inicialmente de que estaban siendo grabados.

La Fiscalía General del Estado mantiene las investigaciones para determinar la posible participación de Jesús Guadalupe ‘N’, en los hechos por los que es señalado y establecer su situación jurídica conforme avance el proceso.

Información Miguel Galindo

APG