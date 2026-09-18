Seguridad

Mujer es Localizada Sin Vida en Misión del Palmar en SLP; Investigan Feminicidio

La víctima fue encontrada con huellas de violencia y en estado de descomposición, luego de que su hija reportara su desaparición

Hallan a Mujer sin Vida y con Huellas de Violencia en SLPHallan a Mujer sin Vida y con Huellas de Violencia en SLP. Foto: N+

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La Fiscalía señaló como principal sospechoso a su pareja, con quien vivía y quien presuntamente ejercía violencia familiar en su contra.

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