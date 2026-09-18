Un nuevo caso de feminicidio es investigado en San Luis Potosí, luego de que una mujer fuera localizada sin vida en el fraccionamiento Misión del Palmar, en la zona metropolitana.

La víctima fue localizada con huellas de violencia y en estado de descomposición, confirmó la fiscal general del estado, Manuela García Cázares.

La funcionaria detalló que fue la hija de la víctima quien reportó su desaparición ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones para establecer su paradero.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la principal línea de investigación apunta hacia la pareja sentimental de la mujer, con quien presuntamente vivía.

La fiscal también confirmó que la víctima era objeto de violencia familiar, un antecedente que forma parte de las investigaciones para esclarecer el caso.

García Cázares informó que, con este hecho, suman cinco feminicidios confirmados en San Luis Potosí en lo que va de 2026.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte y establecer la posible responsabilidad de quien resulte involucrado.