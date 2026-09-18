Drenajes Pluviales Expuestos Generan Riesgos en Playa Conalep en Ensenada, BC
Vecinos señalan deterioro en alcantarillas y advierten acumulación de agua durante las lluvias
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Drenajes pluviales permanecen expuestos en las inmediaciones de Playa Conalep, en Ensenada, una situación que vecinos consideran un riesgo para peatones y automovilistas que transitan por la zona.
Las alcantarillas se encuentran sobre la calle Paseo de la Playa y avenida Lázaro Cárdenas, donde presentan deterioro y falta de mantenimiento, de acuerdo con habitantes del sector.
Los vecinos señalaron que la problemática representa un riesgo para quienes circulan diariamente por estas vialidades, debido a que las estructuras permanecen sin las condiciones adecuadas.
También indicaron que durante la temporada de lluvias las fallas en el sistema pluvial pueden favorecer la acumulación de agua y generar estancamientos en el área.
Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para realizar las labores de mantenimiento y atender las condiciones de los drenajes pluviales.
Información Diego Robles
APG