Sociedad

Drenajes Pluviales Expuestos Generan Riesgos en Playa Conalep en Ensenada, BC

Vecinos señalan deterioro en alcantarillas y advierten acumulación de agua durante las lluvias

Drenajes Pluviales Expuestos Generan Riesgos en Playa Conalep en Ensenada, BCDrenajes Pluviales Expuestos Generan Riesgos en Playa Conalep en Ensenada, BC | Foto: N+

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