Drenajes pluviales permanecen expuestos en las inmediaciones de Playa Conalep, en Ensenada, una situación que vecinos consideran un riesgo para peatones y automovilistas que transitan por la zona.

Las alcantarillas se encuentran sobre la calle Paseo de la Playa y avenida Lázaro Cárdenas, donde presentan deterioro y falta de mantenimiento, de acuerdo con habitantes del sector.

Los vecinos señalaron que la problemática representa un riesgo para quienes circulan diariamente por estas vialidades, debido a que las estructuras permanecen sin las condiciones adecuadas.

También indicaron que durante la temporada de lluvias las fallas en el sistema pluvial pueden favorecer la acumulación de agua y generar estancamientos en el área.

Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para realizar las labores de mantenimiento y atender las condiciones de los drenajes pluviales.

Información Diego Robles

APG