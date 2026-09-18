La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reivindicó este viernes la soberanía nacional al afirmar que "ningún país extranjero manda" en México y que es el pueblo mexicano, y nadie más, quien decide sobre los asuntos del país.

Durante su rendición de cuentas en Guanajuato por su Segundo Informe de Gobierno, en el marco de la conmemoración de la Independencia, la mandataria llamó a seguir en defensa de la soberanía.

Al referirse a Los Sentimientos de la Nación, sostuvo que "nadie decide por los mexicanos" y que en el país "el pueblo manda". "Ningún país extranjero manda, nadie decide por nosotros, solo el pueblo".

La presidenta reconoció que México enfrenta dificultades, pero enfatizó que corresponde a los propios mexicanos resolverlas. "¿Que tenemos problemas? Sí tenemos problemas, nadie dice que no, todos los países tienen problemas, todos. Pero aquí los problemas los resolvemos las y los mexicanos, eso se llama independencia y soberanía nacional", declaró.

Sheinbaum recordó también el costo histórico de la construcción del Estado mexicano: "Se ha derramado mucha sangre, ha habido muchos mártires para que México sea México y ahí hay unidad de las y los mexicanos. México lo deciden las y los mexicanos, nadie más decide por nosotros".

El mensaje sobre soberanía se dio en el mismo evento donde la mandataria presentó resultados de los Programas para el Bienestar en la entidad, donde 1.8 millones de guanajuatenses son beneficiarios a través de una inversión de 39 mil 212 millones de pesos.

Entre los programas que detalló destacan la Pensión para Adultos Mayores, que beneficia a 660 mil 346 personas mayores de 65 años en el estado, así como la Pensión para Personas con Discapacidad, becas Benito Juárez y Rita Cetina, y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

AMP