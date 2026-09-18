Política

'En México Ningún País Extranjero Manda, Nadie Decide por Nosotros': Sheinbaum

La presidenta reconoció que México enfrenta dificultades, pero enfatizó que corresponde a los propios mexicanos resolverlas

La presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: PresidenciaLa presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Presidencia

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