La Fiscalía de Justicia de Nuevo León confirmó que en el enfrentamiento armado, registrado durante la mañana del jueves en el municipio de General Treviño Nuevo León, detonaron explosivos.

De acuerdo con lo informado por Javier Flores Saldívar, fiscal general de Nuevo León, como resultado del enfrentamiento armado fuero abatidas siete personas, tres detenidos y se llevó a cabo el aseguramiento de armas y drogas, además de que presuntamente fueron encontrados explosivos al interior de los vehículos.

Por su parte, el Comisario General de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla dijo que elementos de Fuerza Civil repelieron una agresión de un grupo criminal que operaba en Tamaulipas. Agregó que en total fueron aseguradas 14 armas de fuego y dos vehículos, por parte del Centro de Inteligencia y Coordinación con la división de Fuerza Civil.

De acuerdo con lo informado por las autoridades de seguridad estatal, el grupo criminal que operaba en el estado vecino de Tamaulipas, pretendía incursionar en el Área Metropolitana de Monterrey. Debido a esto se implementó la Operación Muralla en la zona.

La agresión se suscitó mientras personal de Fuerza Civil realizaba labores de vigilancia estratégica en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sitio.

Con información de Karina Garza Ochoa | N+

SHH