Seguridad

Enfrentamiento en General Treviño Evitó Incursión de Grupo Criminal de Tamaulipas

Las autoridades estatales confirmaron que fueron detonados explosivos en el operativo y se llevó a cabo el aseguramiento de armas y drogas

Detenidos por enfrentamiento en General TreviñoDetenidos por enfrentamiento en General Treviño. Foto: Fuerza Civil

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+