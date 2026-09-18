La autopsia de ley practicada a la bebé de 11 meses de vida que fue trasladada de emergencia al Hospital Materno Infantil en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, reveló que la menor, identificada como Yuridia, fue asesinada y murió por una contusión profunda de cráneo.

Después de que las autoridades realizaron el cateo de una vivienda en el municipio de General Zuazua, informaron que los elementos policiacos tienen señalados como sospechosos del homicidio de la bebé a una pareja que se encargaba de su cuidado y a la mamá de la niña.

Con los resultados de la autopsia de ley, la versión de que la pequeña Yuridia habría caído de una cama el pasado viernes, quedó descartada y ahora se busca a la pareja que la cuidaba para continuar con las investigaciones y determinar si son ellos los presuntos responsables de la muerte de la menor de 11 meses de vida.

Alejandro Carlín Balboa, vicefiscal de la Procuración de Justicia, informó que la mamá ya se tiene ubicada, localizada y fue entrevistada por las autoridades. Mientras tanto, continúan con la búsqueda de la pareja que se quedaba a cargo de la bebé cuando su madre salía a trabajar.

Con información de Karina Garza Ochoa | N+

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