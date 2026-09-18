Homicidios

Confirman Homicidio de Bebé de 11 Meses y Buscan Responsables en Nuevo León

Los resultados de la autopsia arrojaron que la menor murió por una contusión profunda de cráneo. Las autoridades investigan a la pareja que la cuidaba

Policía de General Zuazua investiga muerte de bebéInvestigan muerte de bebé en el municipio de General Zuazua. Foto: N+
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