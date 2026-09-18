Seguridad

'No Merecían Esto': Ellas Eran las Maestras Asesinadas en Sinaloa

Carolina Beltrán, Sara Rosalina y María Reyna perdieron la vida durante ataques armados en la entidad; estas son sus historias

Las docentes perdieron la vida en hechos distintos en Escuinapa y CuliacánFoto: Cuartoscuro
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