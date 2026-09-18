Accidentes

Volcadura de Automóvil Causa Caos Vial en Xalapa, Veracruz

Una persona fue atendida por paramédicos debido a un percance vial en la avenida Lázaro Cárdenas de la capital veracruzana

Volcadura de Automóvil Causa Caos Vial en Xalapa, VeracruzEl accidente se registró en una de las vías de comunicación más transitadas de Xalapa. Foto: N+

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Accidente en Lázaro Cárdenas, Xalapa: un auto volcado causa caos vial. Una persona fue atendida por paramédicos. Autoridades piden buscar rutas alternas.

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