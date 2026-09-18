Un accidente registrado sobre la avenida Lázaro Cárdenas provocó congestionamiento vial en el carril de circulación con dirección a Banderilla, donde un vehículo terminó volcado sobre la carpeta asfáltica.

Los hechos se registraron a la altura de una plaza comercial que se encuentra en Jardines de Xalapa. Cabe destacar que, tras reportarse dicho percance, cuerpos de emergencias arribaron al sitio para atender la situación.

En el lugar también se pudo notar la presencia de elementos de la Policía Estatal, quienes llevaron a cabo las labores correspondientes de abanderamiento en la zona para evitar que se registrara otro accidente.

Se dio a conocer que la persona que viajaba dentro del vehículo que terminó volcado pudo salir por su propio pie de la unidad. Posteriormente, fue atendida por personal paramédico de diversas corporaciones.

Cabe destacar que Lázaro Cárdenas es la vía de comunicación más transitada de la ciudad de Xalapa, por lo cual se ha registrado una importante carga vehicular. Autoridades exhortaron a los automovilistas a buscar alguna vía alterna con las calles que se encuentran en las inmediaciones.