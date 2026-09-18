Seguridad

Reportan Desaparición de Dos Ciudadanos Estadounidenses en Sinaloa

Reportan que Luis Mario Zúñiga Ramos y José Antonio Castro Meza presuntamente fueron privados de la libertad por sujetos armados

Fuerzas Armadas durante un operativo de seguridad en SinaloaFoto: Archivo
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