La inseguridad en Sinaloa no da tregua. En los últimos días se han reportado diversos hechos violentos, entre los que destacan ataques armados y los asesinatos de tres maestras. Ahora se suma uno más: la desaparición de dos ciudadanos estadounidenses.

De acuerdo con medios locales, la privación ilegal de la libertad de dos hombres tiene en alerta a las autoridades, debido a que ocurrieron en menos de 48 horas.

El primer caso es el del empresario joyero identificado como Luis Mario Zúñiga Ramos, de 49 años de edad, quien presuntamente fue interceptado en inmediaciones del sector Tres Ríos, zona de Plaza Real donde se encuentra su negocio.

Luis Mario, quien tiene nacionalidad estadounidense, fue obligado por sujetos armados a descender de su automóvil para posteriormente llevarselo a bordo de otro vehículo. La desaparición fue confirmada por la senadora, Paloma Sánchez:

“Luis Mario Zúñiga Ramos, miembro del sector empresarial y joyero, fue privado de la libertad en una plaza comercial de Tres Ríos, en Culiacán. La inseguridad que lleva 738 días azotando Sinaloa continúa golpeando a quienes trabajan, invierten y generan empleos”, escribió en su cuenta de X.

El auto de Luis fue asegurado en el lugar por elementos de seguridad, mientras se desplegaba un operativo en Tres Ríos y en las colonias cercanas.

Y el segundo caso corresponde a José Antonio Castro Meza, de 29 años, también de nacionalidad estadounidense. Una ficha de búsqueda refiere que desapareció el 15 de septiembre, alrededor de las 8:45 horas, en inmediaciones de la colonia La Campiña.

Ayer se dio a conocer que su auto, modelo Geely EX2 Color Gris con placas VHL879E, fue hallado en la colonia Lázaro Cárdenas, cerca de un parque; no se sabe nada del paradero de José Antonio.

Hasta el momento la Fiscalía de Sinaloa no ha emitido un pronunciamiento así como las fichas de búsqueda oficiales.

EPP