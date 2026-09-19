Seguridad

Reaprehenden a Exalcalde de San Nicolás Buenos Aires, Puebla; Es su Tercera Detención

La nueva orden de aprehensión contra Ramiro 'N' es por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad en el municipio poblano

Orden Aprehensión Ramiro González Vieyra Exalcalde San Nicolás Buenos Aires PueblaRamiro 'N' ahora es acusado por presunto abuso de autoridad. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Exalcalde de San Nicolás Buenos Aires, Ramiro 'N', reaprehendido por abuso de autoridad. Designó ilegalmente a un auxiliar del Registro Civil. Conoce más sobre este caso.

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