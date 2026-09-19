La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que cumplió una orden de aprehensión contra Ramiro ‘N’, ex presidente municipal de San Nicolás Buenos Aires, investigado por su probable responsabilidad en el delito de abuso de autoridad.

De acuerdo con las indagatorias, el 15 de enero de 2025, cuando se desempeñaba como presidente municipal, el imputado presuntamente expidió un nombramiento como Auxiliar Titular del Registro Civil a una persona que, desde noviembre de 2024, laboraba como auxiliar jurídico del Sistema Municipal DIF.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplió orden de aprehensión contra Ramiro N., ex presidente municipal de San Nicolás Buenos Aires, investigado por su probable responsabilidad en el delito de abuso de autoridad. #FiscalíaInforma https://t.co/HNHo9xJOfy pic.twitter.com/y2vnCYvJUB — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 19, 2026

De acuerdo con la investigación realizada por la FGE Puebla, dicha designación se habría realizado a sabiendas de que no cumpliría con las funciones del cargo para el que fue nombrada.

La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción inició la investigación el 17 de junio de 2026 y, como resultado de los actos realizados, obtuvo el 17 de septiembre la orden de aprehensión correspondiente por el delito de abuso de autoridad.

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El mandamiento judicial fue cumplido el 18 de septiembre por agentes investigadores de la FGE Puebla, por lo que Ramiro ‘N’ quedó a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica.

El exalcalde fue detenido por primera vez en mayo de 2025, tras permanecer un tiempo prófugo, fue capturado por cargos relacionados con delitos contra la salud, incumplimiento del deber legal, abuso de autoridad y falsificación de documentos.

Su segunda detención ocurrió en marzo de este año, justo después de abandonar el penal de Tepexi de Rodríguez, acusado también por presunto abuso de autoridad.

Cabe destacar que sus hermanos Uruviel 'N' y Geovanni 'N', quienes también eran presidentes municipales en Ciudad Serdán y Tlachichuca respectivamente, fueron detenidos meses atrás por los mismos delitos.

Con información de N+

GMAZ