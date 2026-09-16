Vinculan a Proceso a Isaac 'N', Presidente Municipal de Esperanza, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que obtuvo vinculación a proceso en contra de Isaac 'N' presidente municipal de Esperanza y otros ocho sujetos.

Mediante un comunicado informaron que los arrestos se dieron durante cinco operativos realizados como parte del trabajo de coordinación interinstitucional con el Gabinete de Seguridad.

Cabe destacar que federales detuvieron al alcalde de Esperanza, Isaac 'N', durante una movilización policiaca en dicho municipio de Puebla el pasado 7 de septiembre, fecha en la que se ejecutaron de forma simultánea estas órdenes de cateo y las respectivas detenciones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a Isaac 'N', Alcalde de Esperanza, tras 23 Órdenes de Cateo en Puebla

Durante la continuación de la audiencia inicial, en la que fueron imputadas por su posible participación en diversos delitos, a todas se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y plazos distintos para la investigación complementaria.

Con los datos de prueba aportados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), a través del agente del Ministerio Público Federal (MPF), el juez calificó legal la detención de Isaac ‘N’; Verónica ‘N’, Efraín ‘N’, Cristian ‘N’ y Eduardo ‘N’.

Estas personas, aseguradas con armas de fuego, cartuchos, cargadores y dosis de diversa droga, fueron vinculadas a proceso por los ilícitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, delitos contra la salud y se fijó el plazo de dos meses para la investigación complementaria.

En cuanto a Abigail ‘N’, quien presuntamente ofreció dinero a los agentes para que no llevaran a cabo uno de los cateos, fue vinculada a proceso por los delitos de cohecho y portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas; además, el juzgador concedió un mes para la investigación complementaria.

El agente del Ministerio Público Federal también imputó a Manuel ‘N’, detenido junto con un arma de fuego, cartuchos, un inhibidor de señal y un vehículo, y fue vinculado a proceso por el delito de portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas; el juez concedió dos meses para la investigación complementaria.

Melesio ‘N’, detenido junto con armas de fuego largas, cargadores, cartuchos, ropa táctica, un dron, inhibidores de señal y placas vehiculares, fue vinculado a proceso por los delitos de acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La #FGR en coordinación con el @GabSeguridadMX, obtuvo vinculación a proceso en contra de nueve personas detenidas en el municipio de La Esperanza, en #Puebla. Fueron imputadas por su posible participación en diversos delitos como: portación y acopio de armas de fuego, así como… pic.twitter.com/kAmErNsKtz — FGR México (@FGRMexico) September 16, 2026

Y en cuanto a José Alfredo 'N', fue vinculado a proceso por portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como un delito contra la salud. El juez otorgó dos meses para la investigación complementaria.

En días pasados, la FGR, dio cumplimiento a diversas órdenes de cateo que se ejecutaron de manera simultánea en el municipio referido, logrando las detenciones antes mencionadas.

Dichos operativos se realizaron en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

Con información de N+

GMAZ