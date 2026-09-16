Seguridad

Vinculan a Proceso a Isaac 'N', Presidente Municipal de Esperanza, Puebla

El alcalde fue imputado por los delitos de portación ilícita de arma de fuego exclusiva de las fuerzas armadas y delitos contra la salud

Vinculados Nueve Sujetos Posesión Ilícita Armas de Fuego Cinco Operativos Esperanza PueblaIsaac 'N' fue imputado por posesión ilícita de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Foto: @FGRMexico

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Isaac 'N', alcalde de Esperanza, Puebla, vinculado a proceso por portación ilícita de armas y delitos contra la salud. FGR y fuerzas armadas ejecutan operativos simultáneos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Vinculan a Proceso a Isaac 'N', Presidente Municipal de Esperanza, Puebla