Internacional

Muere el Legendario Artista del Pop Psicodélico, Peter Max, tras Lucha contra la Demencia

Fue el artista oficial de los Juegos Olímpicos, el Super Bowl, la Copa del Mundo, la Serie Mundial y sus retratos abarcaron desde presidentes de EUA hasta Taylor Swift

Muere el Legendario Artista de Pop Psicodélico, Peter Max, tras Lucha contra la DemenciaPeter Max, artista de pop psicodélico. Foto: AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+