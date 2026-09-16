Peter Max, cuyo colorido arte pop psicodélico expresó el optimismo del movimiento de "flower power" de la década de 1960 y adornó desde sellos postales hasta un crucero, murió a los 88 años, informó su hijo en un comunicado este miércoles sin dar a conocer la causa. Su deceso ocurrió tras una larga batalla contra la demencia.

Max comenzó su carrera en el diseño gráfico en la década de 1960. Debido a su estilo divertido y accesible su obra aún era conocida y popular en el siglo XXI.

Fue el artista oficial de los Juegos Olímpicos, el Super Bowl, las 500 Millas de Indianápolis, la Copa del Mundo, la Serie Mundial y muchos otros eventos.

Su arte apareció en un avión Boeing 777 y en un barco de Norwegian Cruise Line. Sus retratos abarcaron desde presidentes de Estados Unidos hasta Taylor Swift.

Estudió en Nueva York en la Liga de Estudiantes de Arte, la Escuela de Artes Visuales y el Pratt Institute. En 1961, abrió un estudio de diseño gráfico con amigos. Su estilo audaz y singular fue un éxito inmediato entre agencias de publicidad, publicaciones, el mundo corporativo y la cultura pop. Eso derivó en un negocio comercial en auge.

"Mi trabajo fue realmente, diría yo, casi explotado. Estaba en tazas, estaba en sábanas, estaba en vestidos, estaba en sedas y bufandas y corbatas: 70 líneas de productos", comentó.

Pero lo que le "molestaba" de todo ese éxito, explicó, era que "ya no estaba pintando". Así que cerró el negocio por un tiempo a comienzos de la década de 1970 para reconectar con su arte.

Uno de sus proyectos más grandes tras regresar a la vida pública fue una serie de retratos de la Estatua de la Libertad, pintados en la Casa Blanca por invitación de la primera dama Nancy Reagan en 1981.

Atravesó diversas controversias en su vida personal y profesional. Se declaró culpable de fraude fiscal en 1997 después de que el fisco alegara que ocultó más de 1 millón de dólares en ingresos provenientes de su arte.

Inicialmente fue condenado a dos meses de prisión, pero finalmente se le permitió cumplir la pena en un programa de trabajo con salida, pagar los impuestos atrasados y una multa de 30 mil dólares, y realizar 800 horas de servicio comunitario enseñando arte en escuelas de Harlem.

HVI