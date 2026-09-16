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Cuba Emite Billetes de 10 Mil y 20 Mil Pesos, los de Mayor Valor Lanzados Hasta Ahora

Las nuevas denominaciones entraron en circulación en un contexto de inflación y aumento de precios en la isla

Nuevos billetes cubanosBanco Central de Cuba

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Cuba lanza billetes de 10 mil y 20 mil pesos en respuesta a la inflación. Estos son los detalles de estas nuevas denominaciones.

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