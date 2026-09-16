Cuba Emite Billetes de 10 Mil y 20 Mil Pesos, los de Mayor Valor Lanzados Hasta Ahora

El Banco Central de Cuba puso en circulación billetes de 10 mil y 20 mil pesos cubanos, las dos denominaciones de mayor valor hasta ahora, en un contexto de inflación y aumento de precios.

Los nuevos billetes equivalen aproximadamente a 14 y 28 dólares, respectivamente, que en pesos mexicanos equivalen a 241 pesos y 483.

La presidenta del Banco Central, Juana Lilia Delgado Portal, informó a medios de prensa oficiales que ambos billetes corresponden a la serie 2026 y tienen un formato de 150 por 70 milímetros.

La fecha de emisión indicada por el Banco Central de Cuba es del 15 de septiembre de 2026, sin embargo, entraron en circulación este miércoles 16 de septiembre.

El billete de 10 mil pesos presenta la imagen de Haydée Santamaría Cuadrado, mientras que el de 20 mil pesos muestra a Vilma Espín Guillois. Ambas fueron dirigentes revolucionarias cubanas fallecidas.

El billete de 10 mil pesos tiene como colores predominantes el gris y el verde. En la cara frontal aparece la efigie de Santamaría junto con la Flor Nacional de Cuba, mientras que el reverso incluye una composición gráfica vinculada con la Casa de las Américas.

Haydée Santamaría nació en Encrucijada, Las Villas, el 30 de diciembre de 1922 y falleció en La Habana el 28 de julio de 1980. De acuerdo con la información del Banco Central, participó junto con su hermano Abel en el asalto al Cuartel Moncada en 1953 y posteriormente fundó y dirigió la Casa de las Américas.

El billete de 20 mil pesos tiene como colores predominantes el amarillo y el marrón. En el reverso aparece una composición relacionada con un encuentro de Vilma Espín con la Federación de Mujeres Cubanas.

Espín nació en Santiago de Cuba el 7 de abril de 1930 y falleció en La Habana el 18 de junio de 2007. Fue fundadora y presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas desde su creación en 1960 hasta su muerte.

Los dos billetes cuentan con medidas de seguridad que incluyen hilo de seguridad, marca de agua, microimpresiones, fondo de seguridad y fibras de colores. También incorporan la Flor Nacional de Cuba con tecnología ópticamente variable y un código Braille en la parte superior derecha del anverso con el valor facial de cada denominación.

En ambos casos, el lado principal utiliza impresión intaglio, con relieve perceptible al tacto, mientras que el reverso emplea impresión offset, sin relieve.

PT