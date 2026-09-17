Vinculan a Proceso a Presunto Implicado en Mega Fraude Inmobiliario en Nuevo León

Manuel Enrique “N”, presunto implicado en un caso de fraude inmobiliario en Nuevo León, obtuvo un auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de firmar semanalmente ante los juzgados para comprobar su arraigo en la ciudad.

Ante esta situación, su representante legal, Miguel Ángel Balderas Betancourt, aseguró que la defensa continuará trabajando para aportar pruebas que permitan demostrar su inocencia. El abogado explicó que durante la audiencia lograron acreditar que su cliente tiene arraigo en la ciudad y que no existe un riesgo de fuga.

El abogado de Manuel “N” sostuvo que buscarán aportar los datos de prueba necesarios para demostrar la inocencia de su cliente. Explicó que deberán analizar diferentes situaciones relacionadas con el caso, ya que cada carpeta corresponde a hechos distintos que serán valorados por un juez de control.

Al preguntarle sobre las manifestaciones realizadas por personas afectadas en Nuevo León y Ciudad de México, donde se ha señalado directamente a Manuel “N” por el delito de fraude, el abogado dijo que respeta la libertad de expresión. Señaló que la defensa continuará con el proceso legal para presentar los elementos que considere necesarios en favor de su cliente.

Las denuncias relacionadas con este caso de fraude inmobiliario contemplan un daño patrimonial que supera los mil 100 millones de pesos y más de 420 denuncias. Mientras avanza el proceso, Manuel “N” deberá cumplir con la medida cautelar de firma semanal y su defensa continuará con la investigación complementaria para reunir los datos de prueba que serán presentados durante las siguientes etapas.