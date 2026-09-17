Seguridad

Vinculan a Proceso a Presunto Implicado en Mega Fraude Inmobiliario en Nuevo León

El abogado del acusado buscará demostrar su inocencia ante este caso

Protesta Proyectos 9Los afectados ha realizado protesta tras este fraude. Foto: N+

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