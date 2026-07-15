Aseguran Terreno de Inmobiliaria Acusada por Fraude Millonario en Monterrey, Nuevo León

La Fiscalía de Nuevo León colocó varios sellos para asegurar el inmueble ubicado en el centro de Monterrey.

Aseguran inmuebleFoto: N+

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Terreno asegurado en Monterrey: La Fiscalía de Nuevo León investiga un fraude inmobiliario de 560 millones. Descubre más sobre este caso que sacude al estado.

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