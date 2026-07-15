Aseguran Terreno de Inmobiliaria Acusada por Fraude Millonario en Monterrey, Nuevo León

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) aseguraron un inmueble ubicado en el cruce de las calles Pino Suárez e Hidalgo, en el centro de Monterrey. Este punto estaría ligado con un presunto fraude inmobiliario millonario en el estado de Nuevo León.

Fue durante la tarde de este martes 14 de julio cuando agentes de investigación acudieron a este terreno para colocar diversas lonas sobre algunas bardas publicitarias que delimitaban el área donde supuestamente sería construida una torre departamental. Este despliegue forma parte de las investigaciones sobre el presunto fraude inmobiliario de 560 millones de pesos.

Sobre las lonas colocadas se podía leer la frase “Inmueble asegurado”. Se espera que la autoridades de la Fiscalía de Nuevo León continúen colocando estos sellos en los diversos terrenos pertenecientes a esta inmobiliaria acusada, ya que estos formarán parte de las investigaciones para esclarecer estas denuncias.

Continúa bajo prisión inversionista ligado a fraude inmobiliario millonario en Nuevo León

A través de un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mencionó que estos aseguramientos forman parte de las investigaciones para esclarecer este presunto fraude inmobiliario millonario, mismas que buscan garantizar la reparación de daños a las víctimas.

Las autoridades de seguridad ya habrían detenido hace unos meses a un hombre ligado a esta inmobiliaria acusada de fraude. Se tratar de José “N”, quien permanece bajo prisión, desde el pasado mes de mayo, a la espera de que se determine su situación legal. Se espera que sea en los próximos meses que se presenten más avances en la carpeta de investigación de este sujeto.