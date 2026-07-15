Emboscan y Atacan a Regidora María de Jesús Quijada en Tecate, Baja California; Su Esposo Murió

La regidora María de Jesús Quijada y su esposo fueron atacados esta tarde en Tecate, Baja California. De acuerdo con los primeros reportes, ambos fueron heridos de gravedad, sin embargo, el esposo murió, mientras que ella fue trasladada a un hospital.

Según reportes, la regidora se encontraba en un vehículo cuando hombres armados la emboscaron y atacaron en la colonia La Hacienda.

Al respecto, el senador Gerardo Fernández Noroña, condenó lo ocurrido en su cuenta de X, señaló que la regidora se encuentra grave:

"Me entero con profundo pesar que Jesús Pereida, fue baleado junto con su esposa Maria Quijada, cuando llegaban a su domicilio en Tecate. Él falleció y ella está grave. Su hija también fue herida".

Así fue reportado al 911 el ataque de la regidora de Tecate

La Fiscalía de Baja California informó que, inició las investigaciones correspondientes tras la agresión con disparos de arma de fuego registrada la tarde de este martes en la colonia La Hacienda, en el municipio de Tecate.

De acuerdo con el reporte recibido a través de la línea de emergencias 9-1-1, aproximadamente a las 17:17 horas se informó sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en la calle Coyuca.

Al llegar la policía, fueron localizadas dos personas con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego a bordo de un vehículo Kia de color negro.

"Como resultado de la agresión, Jesús Pereida perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas, mientras que la regidora María de Jesús Quijada Maldonado resultó lesionada y permanece hospitalizada, donde recibe atención médica".

¿Quién es María de Jesús Quijada?

María de Jesús Quijada es regidora de Tecate, Baja California.

Regidora por Morena desde 2024

Fue directora del DIF municipal de Tecate

Su esposo es Jesús Pereida Ruiz, quien habría muerto durante el ataque hoy.

Pereida Ruiz aspiró a ser delegado de la Secretaría del Bienestar durante la administración del gobernador Jaime Bonilla.

En marzo pasado, el hermano de la regidora, Ricardo Quijada fue detenido por portar un arma larga y cartuchos útiles.

N+