Emboscan y Atacan a Regidora María de Jesús Quijada en Tecate, Baja California; Su Esposo Murió

De acuerdo con los primeros reportes, la regidora y su esposo fueron heridos de gravedad, él murió en el lugar, mientras que su hija fue herida

Ataque Regidora Tecate
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