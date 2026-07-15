"La Salud Mental es Primordial": Último Mensaje del Policía que se Lanzó de Puente en Guanajuato

Un policía municipal de León, Guanajuato, murió luego de lanzarse del puente Juan Pablo II este martes 14 de julio 2026, pero antes dejó un mensaje en el que recordó la importancia de privilegiar la salud mental.

De acuerdo con los primeros reportes, el oficial detuvo la patrulla que trasladaba, subió a la estructura del distribuidor vial y, pese a los intentos de sus compañeros y automovilistas por persuadirlo, se arrojó.

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El último mensaje del policía de León, Guanajuato

El elemento de la corporación local compartió el video en el que se despidió de personas cercanas, pidiéndoles cuidar la salud mental de manera primordial.

"Les quiero dar un consejo: siempre tomen como primordial su salud mental y no dejen que nadie juegue con ustedes, que sus emociones dependan de ellos. Quieranse, cuídense mucho, estén con su familia, valórense", dice en el mensaje.

En la grabación, el oficial también menciona que ya llevaba mucho tiempo con una depresión silenciosa.

"Me terminó consumiendo y opté por tomar las peores decisiones, pero ya estoy tranquilo, ya estoy descansando", señala.

"Quédense con los buenos recuerdos, con las buenas anécdotas", finaliza.