"La Salud Mental es Primordial": Último Mensaje del Policía que se Lanzó de Puente en Guanajuato

Un policía municipal de León, Guanajuato, grabó en video un mensaje de despedida antes de arrojarse de un puente y recordó la importancia de cuidar la salud mental.

Mensaje del Policía municipal que se lanzó de un puente en León, Guanajuato.Un policía municipal se lanzó del puente Juan Pablo II en León, Guanajuato. Foto: Municipio de León.
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