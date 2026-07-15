Muere Hombre de la Tercera Edad tras Caer de un Bote en Saltillo

Un hombre de la tercera edad perdió la vida este 14 de julio, luego de sufrir una caída al interior de una casa ubicada en la colonia San Isidro en la ciudad de Saltillo.

De acuerdo con el reporte de emergencias, el hombre de aproximadamente 70 años, cayó de un bote y se golpeó el rostro contra el suelo, por lo que vecinos solicitaron apoyo médico.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención; sin embargo, tras la valoración, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos.

Hombre sufre caída de 10 metros mientras trabajaba en obra de Lerdo

El 3 de julio, un trabajador resultó lesionado luego de sufrir una caída mientras realizaba labores en una construcción ubicada en la colonia Plácido Domingo, en Lerdo. El accidente ocurrió cuando el hombre se encontraba sobre la cubierta de una obra y cayó desde una altura aproximada de 10 metros.

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Tras el impacto, el trabajador perdió el conocimiento y presentó fracturas en dos costillas del lado derecho. Sus compañeros le brindaron apoyo y posteriormente fue trasladado al Hospital General de Gómez Palacio para recibir atención médica.