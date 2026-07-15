Muere Hombre de la Tercera Edad tras Caer de un Bote en Saltillo

Un hombre de la tercera edad murió luego de caer de un bote al interior de su casa en la colonia San Isidro.

Muere Hombre de la Tercera Edad tras Caer de un Bote en SaltilloFoto: N+

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Un hombre de la tercera edad pierde la vida en Saltillo tras caer de un bote en su casa. Las autoridades investigan. Infórmate sobre este desafortunado evento.

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