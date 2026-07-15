Menor de Edad Termina Lesionada al Ser Atropellada por Motociclista en Veracruz

La tarde de este martes 14 de julio se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias tras reportarse un accidente en el que una menor de edad resultó lesionada tras, según testigos, ser impactada por un vehículo en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

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De acuerdo con los primeros reportes, una joven menor de edad, quien fue identificada como Nicole 'N', resultó con lesiones en los pies y en los muslos luego de ser atropellada por un motociclista cuando circulaba sobre la avenida Dos Bahías.

La versión en el lugar de los hechos indica que la menor iba a cruzar la vialidad con la cortesía de automovilistas cuando, al bajar de la banqueta, fue impactada por el motociclista que no se detuvo, ya presuntamente, que intentó filtrar a los vehículos que se encontraban detenidos para darle el paso a la joven.

Tras registrarse los hechos, testigos dieron aviso a los cuerpos de auxilio por medio del número de emergencias 911. Minutos más tarde, elementos de la Policía Estatal arribaron al lugar del percance para abanderar la zona.

Menor atropellada por motociclista en Veracruz fue trasladada a un hospital

Derivado de estos hechos, la vialidad fue cerrada en el carril que va de norte a sur de la avenida Dos Bahías para brindarle atención a la menor de edad que resultó lesionada y, posteriormente, elementos del cuerpo de paramédicos gestionaron su traslado a un centro hospitalario para que recibiera la atención médica necesaria.

Minutos más tarde, al sitio arribaron elementos de Tránsito Municipal, quienes se encargaron de llevar a cabo las diligencias correspondientes para, posteriormente, realizar el deslinde de responsabilidades tras este percance en el que una menor de edad terminó con lesiones al ser atropellada por un motociclista en la zona norte de la ciudad de Veracruz.