Menor de Edad Termina Lesionada al Ser Atropellada por Motociclista en Veracruz

Una menor de edad fue atropellada por un motociclista mientras intentaba cruzar una calle al norte de la ciudad de Veracruz. La joven fue trasladada a un hospital

Menor de Edad Termina Lesionada al Ser Atropellada por Motociclista en VeracruzFoto: Archivo | N+

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Una menor fue atropellada por un motociclista en Veracruz mientras cruzaba la calle. La joven fue llevada al hospital. Descubre cómo ocurrió este incidente.

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Accidente en Veracruz: Menor atropellada por motociclista