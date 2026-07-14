Fuego Consume Vehículo en la Zona Centro de Veracruz; Dos Mujeres Viajaban en la Unidad

Un vehículo en llamas causó la movilización de cuerpos de emergencia y auxilio en Córdoba, Veracruz. Causando la pronta movilización de cuerpos auxilio y emergencias.

Movilización por incendio de vehículo en Córdoba, VeracruzFoto: Miguel Montes de Oca

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Un auto en llamas movilizó a los cuerpos de emergencia en Córdoba. Las ocupantes lograron escapar antes de que el fuego consumiera el vehículo. Detalles del suceso aquí.

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