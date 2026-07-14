Fuego Consume Vehículo en la Zona Centro de Veracruz; Dos Mujeres Viajaban en la Unidad

Durante la tarde martes 14 de julio, se reportó un vehículo de color gris el cual quedó completamente calcinado luego de incendiarse presuntamente a causa de un cortocircuito.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes sobre la calle 34, entre las avenidas 11 y 13, en la colonia Dos Caminos de Córdoba, a un costado de una sucursal de Farmacias, en el municipio de Córdoba.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Bomberos Controlan Conato de Incendio en Camión de Pasajeros en Veracruz; Así Ocurrió

De acuerdo con los primeros reportes, al interior de la unidad viajaban dos mujeres, quienes al detectar las llamas lograron ponerse a salvo antes que el fuego se extendiera al interior y terminara por consumir el automóvil, por lo que no se reportaron personas lesionadas derivado de estos hechos.

Según el reporte de hechos, las llamas consumieron todo el interior del vehículo, incluyendo la vestidura, además de causar severos daños en la parte frontal, por lo que la unidad fue considerada pérdida total.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, personal de Protección Civil de Córdoba y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes se encargaron de realizar las tareas correspondientes para controlar, sofocar y enfriar la situación que causo alarma entre quienes presenciaron los hechos.

La vialidad donde ocurrió el siniestro permaneció cerrada temporalmente en lo que se realizaron las maniobras para controlar el fuego por cuerpos de emergencias que se encargaron de atender la emergencia.

Fuego consume unidad de transporte público en Veracruz

Se dio a conocer que durante la madrugada de este lunes, un camión de transporte urbano se consumió en llamas cuando se encontraba estacionado en la calle aerolíneas del fraccionamiento torrentes aeropuerto, al poniente del municipio de Veracruz.

Los vecinos al ver dicha situación, además de alertarse, llamaron al 911 para que bomberos atendiera el siniestro lo antes posible, y es que la unidad estaba cerca de árboles y viviendas.

El fuego alcanzó solamente algunas ramas, y al arribar personal de auxilio de inmediato comenzaron a sofocar las llamas hasta apagarlo y enfriar el área para evitar se reavivara.

La información reveló que gran parte del camión terminó en cenizas, sin que al momento se sepa cuál fue el motivo por el cual comenzó el incendio, y serán las autoridades quienes determinen en algún momento la razón.