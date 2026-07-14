Trabajador Fallece tras Sufrir una Caída en Obra del Dren Peñuelas; Esto Sabemos

Un trabajador perdió la vida mientras realizaba labores en la obra del dren Peñuelas, en el municipio de Querétaro. La víctima era empleado de la empresa contratista encargada de los trabajos, informó la autoridad municipal.

¿Qué ocurrió en la obra del dren Peñuelas?

De acuerdo con un comunicado del Municipio de Querétaro, el trabajador sufrió una caída mientras desempeñaba sus actividades. Aunque contaba con el equipo de seguridad correspondiente, las lesiones que presentó le ocasionaron la muerte.

Tras el incidente, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Querétaro; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el trabajador falleció.

El gobierno municipal informó que la empresa HD, responsable de la obra, ha mantenido contacto con la familia del trabajador y les brinda acompañamiento tras lo ocurrido.

Asimismo, el Municipio de Querétaro señaló que permanecerá atento al caso y dará seguimiento para que la empresa contratista atienda las necesidades de los familiares del trabajador fallecido.