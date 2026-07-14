Trabajador Fallece tras Sufrir una Caída en Obra del Dren Peñuelas; Esto Sabemos

Un trabajador de la empresa contratista que participa en la obra del dren Peñuelas falleció tras sufrir una caída mientras realizaba labores.

Trabajador Fallece Mientras Realizaba Labores en Obra del Municipio de QuerétaroFoto: N+

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Un trabajador pierde la vida en el dren Peñuelas. A pesar de contar con equipo de seguridad, las lesiones fueron mortales. Municipio y empresa HD apoyan a la familia.

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