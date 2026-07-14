Traficantes Ahora Diluyen el Fentanilo tras Estrategia de Trump Contra Cárteles Mexicanos: DEA

EUA convocó esta semana a la Cumbre inaugural de una América Libre de Fentanilo

Traficantes ahora diluyen el fentaniloAP

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Cumbre de América Libre de Fentanilo: muertes caen drásticamente bajo la estrategia de Trump. ¿Qué medidas tomó EUA?

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