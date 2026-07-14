Traficantes Ahora Diluyen el Fentanilo tras Estrategia de Trump Contra Cárteles Mexicanos: DEA

Esta semana, El gobierno de Estados Unidos convocó a la Cumbre inaugural de una América Libre de Fentanilo, donde se hablará del progreso contra la amenaza de drogas más letal de la historia, informó la Casa Blanca.

En un comunicado, el gobierno de Donald Trump indicó que gracias a la implacable campaña en múltiples frentes como asegurar la frontera, combatir a las bandas transnacionales y ejercer la máxima presión sobre los proveedores extranjeros y los narcoterroristas, las muertes por fentanilo se han desplomado y siguen disminuyendo drásticamente, siendo la más baja de la historia.

"Bajo la presidencia de Trump, el número de muertes por fentanilo se ha desplomado"

¿Cuánto han disminuido las muertes por sobredosis de fentanilo en EUA?

Según el gobierno, las muertes por fentanilo disminuyeron un 22% en un solo año, pasando de 48 mil 913 en 2024 a 38 mil 84 en 2025.

Mientras que el número de muertes por sobredosis de drogas disminuyó un 14%, pasando de 81 mil 313 en 2024 a 69 mil 973 en 2025.

Señaló que para lograr esto, Trump designó en diciembre de 2025 a los principales cárteles, entre ellos Tren de Aragua, MS-13 y Sinaloa, como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados.

"Esto le permitió imponer poderosas sanciones , confiscar activos y mejorar las herramientas de enjuiciamiento para desmantelar sus operaciones".

Además, indicó que Trump firmó la Ley HALT Fentanyl, que clasifica de forma permanente los análogos del fentanilo como drogas de la Lista I y cierra las lagunas legales en materia química que los traficantes habían explotado durante años.

Trump designó al fentanilo ilícito y sus precursores principales como armas de destrucción masiva.

"El presidente Trump impuso aranceles selectivos al fentanilo en China —que posteriormente se extendieron a Canadá y México—, lo que obligó a Pekín a endurecer los controles sobre 13 productos químicos precursores clave".

También se cerró la laguna legal de minimis, poniendo fin al flujo de millones de paquetes sin inspeccionar que los traficantes utilizaban para introducir de contrabando precursores de fentanilo y producto terminado en el país.

Fuerzas militares estadounidenses llevan ataques contra decenas de embarcaciones de narcotraficantes en el Pacífico y el Caribe.

Las incautaciones de fentanilo en todo el país cayeron 45% en el año fiscal 2025, ya que las interrupciones en la cadena de suministro redujeron el flujo que llegaba a las fronteras de Estados Unidos.

Traficantes ahora diluyen el fentanilo

Según el gobierno de EUA, las pruebas realizadas por la DEA confirman que la presión constante del presidente Trump está obligando a los traficantes a diluir el producto; ahora solo el 29% de las pastillas de fentanilo incautadas contienen una dosis potencialmente letal, frente al 76% de hace apenas dos años.