Reportan Que Migrante Muerto tras Ser Atropellado Durante Operativo de ICE Sería Mexicano

El hombre habría intentado escapar a pie cuando fue embestido por un camión en una carretera cercana

El lugar donde murió el migrante fue acordonado. Foto: St. Johns County Sheriff's OfficeEl lugar donde murió el migrante fue acordonado. Foto: St. Johns County Sheriff's Office

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