¿Cuándo y A Qué Hora Es la Final del Mundial 2026 en México? Último Partido de la Copa del Mundo

El primer boleto para el partido final de la Copa del Mundo lo ha tomado España por encima de Francia, a la expectativa de la confirmación del rival, pero las preguntas sobre todos los detalles para la jornada que cierra ya comenzaron a dominar la conversación. No te pierdas este esperado momento y conoce aquí cuándo y a qué hora es la final del Mundial 2026.

Las preguntas alrededor de horarios y fecha de este último día de la justa mundialista cobran más fuerza luego del triunfo de La Roja sobre uno de los favoritos en la contienda: Francia. Pero además, hay expectación también por los espectáculos musicales que se preparan para antes y durante el partido.

¿Cuándo y a qué hora es la final del Mundial 2026 en México?

La gran final del Mundial se disputará este domingo 19 de julio 2026 a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). El último partido de la Copa del Mundo se jugará en el Estadio New York-New Jersey, con capacidad para alrededor de 82 mil personas.

Hasta el momento, España es el único equipo clasificado al último partido de la competencia, pero el ganador del segundo boleto al esperado duelo se definirá este miércoles con el partido Inglaterra vs Argentina.

Con el silbatazo, termina el torneo más grande en la historia de los Mundiales, hasta el momento, pues ya hay una propuesta para que participen 64 selecciones en la próxima edición del certamen.

¿A qué hora inicia la clausura del Mundial 2026?

Entre las actividades que se esperan de la última jornada de la Copa del Mundo 2026 está la ceremonia de clausura que, así como la que se realizó en México, contará con actos musicales y la interpretación del himno nacional, que en este caso será interpretado por la ganadora del Oscar, Jennifer Hudson.

El show arrancará 90 minutos antes del pitazo inicial, a las 13:30 hora de Nueva Jersey, según informó la FIFA en un comunicado oficial. En horario de México, la música comenzará el domingo 19 de julio a las 11:30 de la mañana (tiempo central de México).

La FIFA informó que las puertas del estadio abrirán dos horas y media antes del inicio de la ceremonia, a las 11:00 hora local, y recomendó a los asistentes llegar con antelación.

¿A qué hora es y dónde ver el medio tiempo de la final del Mundial 2026?

Por primera vez se realizará un medio tiempo, que buscará competir con las exitosas presentaciones de artistas como Bad Bunny y Kendrick Lamar en el espectáculo del Super Bowl.

Este show incluirá una cartelera difícil de igualar, al reunir artistas y bandas de diferentes generaciones y géneros, pero todos con récords en ventas y reproducciones:

Madonna.

Shakira.

BTS.

Justin Bieber.

Coldplay.

Gustavo Dudamel.

Burna Boy.

Además, también se ha anunciado que se sumarán personajes de Plaza Sésamo y los Muppets. El Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA será respaldado por este show.

DMZ