¿Cuándo y A Qué Hora Es la Final del Mundial 2026 en México? Último Partido de la Copa del Mundo

España ya está dentro del partido definitivo del que saldrá el campeón del mundo, pero ¿cuándo y a qué hora es la final del Mundial 2026 en México? Conoce aquí todos los detalles.

Horario de la final del Mundial 2026España es el primer equipo calificado a la final del Mundial 2026 Foto: Getty Images

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