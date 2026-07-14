Buró de Crédito Borrará Ciertas Deudas en Agosto 2026; ¿Qué Pasa con el Compromiso de Pago?

Contrario a lo que se piensa, el Buró de Crédito no es una "lista negra" de deudores, sino una Sociedad de Información Crediticia que recibe datos de quienes otorgan préstamos y lo transforma en historiales.

Y en agosto 2026 hay buenas noticias para quienes aparecen en el Buró de Crédito, pues borrará ciertas deudas aunque el compromiso de pago persiste, y en N+ te explicamos para qué personas aplica.

Aparecer en el Buró no es malo. Si tuviste contratado algún tipo de crédito de consumo, empresarial, hipotecario o alguna tarjeta departamental o servicio de telefonía o televisión de paga, estas interacciones se ven reflejadas en tu historial crediticio.

Dado que mensualmente desaparecen un par de deudas del Buró de Crédito, ya te habíamos compartido qué deudas se eliminaron en junio de este año.

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¿Qué deudas borrará el Buró de Crédito en Agosto de 2026?

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia tienes derecho a solicitar 1 vez al año tu reporte de crédito gratis.

Y sí, tus deudas sí pueden ser borradas del Buró de Crédito en Agosto de 2026, aunque eso no significa que se elimine el compromiso de pago. Es decir que pese a que se renueva tu historial crediticio, debes cubrir el monto de tu deuda.

Según los artículos 23 y 24 de la Ley para Regular Sociedades de Información Crediticia, las deudas se borran cuando cumplen el siguiente periodo:

Deudas menores o iguales a 25 UDIS, Unidades de inversión (alrededor de 220 pesos), se eliminan si en agosto 2026 cumplen más de 1 año.

Deudas mayores de 25 UDIS y hasta 500 UDIS (hasta 4,402 pesos), se eliminan si en agosto 2026 cumplen dos años o más.

Deudas mayores de 500 UDIS y hasta 1000 UDIS (hasta 8,804 pesos) , se eliminan si en agosto 2026 cumplen más de cuatro años.

Deudas mayores a 1000 UDIS (mayores de 8,804 pesos), se eliminan si en agosto 2026 cumplen más de 6 años. Siempre y cuando sean menores de 400 mil UDIS y el crédito no se encuentre en proceso judicial.

Si esta es tu situación, no debes esperar a que se borre tu información para mejorar tu historial crediticio. Si te pones al corriente en las deudas, esta información se reflejará inmediatamente.

N+ tomó cómo referencia el valor de las UDIS al día 14 de julio de 2026 para el cálculo de los montos antes descritos.

¿Por qué es importante conocer tu historial crediticio?

Ahora que sabes para qué sirve el historial crediticio, debes saber que solicitarlo de manera periódica te permite detectar cualquier anomalía, ya sean créditos que no solicitaste, pagos mal reportados o consultas no autorizadas.

En el Buró de Crédito se reflejan tus pagos puntuales y atrasos, es decir muestra la forma en la que administras tus finanzas.

Pero, ojo, porque en la actualidad diversos sitios en internet se hacen pasar por Buró de Crédito y prometen sacarte del mismo si haces algún depósito, situación que no se puede revertir a menos que se cumplan los plazos antes descritos o bien saldes el total de la deuda pendiente.

SARR