Buró de Crédito Borrará Ciertas Deudas en Agosto 2026; ¿Qué Pasa con el Compromiso de Pago?

Atento, porque pese a salir del Buró de Crédito, la deuda continúa y sólo se elimina una vez que liquidas el monto total

Facturas. Buró de Crédito Perdonará Ciertas Deudas en Agosto 2026: A QuiénesBuró de Crédito perdonará ciertas deudas en agosto de 2026, pero ¿para qué personas aplica? Te decimos. Foto: Cuartoscuro.

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