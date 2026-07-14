Hombre Reporta Robo de Llantas y Neumáticos Afuera del IMSS en León; Su Hija Estaba Internada

Un hombre que llevó a su hija a la T-21 en León, Guanajuato, fue víctima de robo cuando al salir después de varias horas, observó que su auto ya no contaba con llantas y neumáticos, esto afuera de la misma clínica de salud.

De acuerdo el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron cuando un papá llevó a su hija a la clínica de salud por la noche y sin problemas dejó su auto estacionado afuera, pero nunca pensó que al regresar todo cambiaría.

Y es que el hombre al intentar trasladar a su hija, tuvo que bajar al coche por unas cosas y ahí se dio cuenta de que había sido víctima de robo, ya que el vehículo no contaba con llantas ni neumáticos, por lo que de inmediato llamó a los números de emergencia.

Los primeros en llegar fueron Policías Municipales, quienes atendieron el reporte y de inmediato tuvieron conocimiento sobre lo ocurrido al coche, el cual se encontraba sobre un gato hidráulico y ladrillos, al no contar ya con neumáticos, por lo que de inmediato realizaron un operativo en la zona.

Después de unos minutos, también acudieron el lugar personal de la Guardia Nacional, quienes resguardaron la zona, mientras los mismos elementos de Seguridad informaban, que no tenían resultado positivo sobre el operativo, ni quienes habían sido los ladrones.

Investigan quien robó las llantas y los neumáticos

Antes ello, él ha afectado, procedió a levantar una denuncia sobre los hechos, destacando que se le complicaba trasladar a su hija a otra clínica, al no contar ya con un vehículo disponible en ese momento.

Vecinos de la zona, temen a este tipo de robos, aunque afirman que no es la primera vez que ocurre, salvo en este caso se llevaron en esta ocasión, las llantas y neumáticos de un auto de modelo reciente.

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