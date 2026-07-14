Hombre Reporta Robo de Llantas y Neumáticos Afuera del IMSS en León; Su Hija Estaba Internada

Al intentar trasladar a su hija a otra clínica, salió al estacionamiento y fue cuando vio su auto sin llantas y neumáticos, esto afuera de la T 21 en León Guanajuato

Así quedó el vehículo en el estacionamiento.Foto: N+

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Su auto queda sin llantas afuera de la clínica T-21 mientras su hija está hospitalizada. Autoridades investigan sin resultados aún.

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