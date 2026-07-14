Detienen a Once Personas por Presunta Desaparición Forzada en Operativo 'Blindaje Coatzacoalcos'

Once personas fueron detenidas por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas durante el operativo 'Blindaje Coatzacoalcos', al sur de la entidad veracruzana.

Detienen a Once Personas por Presunta Desaparición Forzada en Operativo 'Blindaje Coatzacoalcos'Foto: FGE

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Impactante operativo en Coatzacoalcos: 11 detenidos por desaparición forzada. La FGE de Veracruz investiga su participación en delitos contra cuatro víctimas.

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