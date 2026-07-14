Detienen a Once Personas por Presunta Desaparición Forzada en Operativo 'Blindaje Coatzacoalcos'

Durante el transcurso de este lunes 13 de julio, se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), a través de la Policía Ministerial, cumplimentó una orden de aprehensión emitida por la autoridad judicial con sede en el distrito de Coatzacoalcos, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana.

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De acuerdo con la información emitida en un comunicado, dichas órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas en contra de Adiel “N”, Guillermo “N”, Pablo “N”, Lorenza “N”, Juan “N”, Francisco “N”, Cristian Iván “N”, Rosendo “N”, Froylán “N”, Isaí “N” y María Guadalupe “N”.

Asimismo, se dio a conocer que estas once personas que fueron detenidas actualmente son investigadas por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas registrado en la zona sur del estado de Veracruz.

Detenidos son investigados por el delito de desaparición forzada en Coatzacoalcos contra cuatro víctimas

Según la información de las autoridades, las personas que fueron detenidas enfrentan una investigación en su contra, esto por su probable participación en hechos relacionados con el delito de desaparición forzada de personas, realizado en agravio de por lo menos cuatro víctimas, de quienes actualmente las autoridades no han dado a conocer sus identidades.

En este sentido, las autoridades que se encargan de llevar estas investigaciones informaron que los hechos por los cuales se señala a los hoy detenidos se habrían llevado a cabo durante el operativo denominado “Blindaje Coatzacoalcos”, el pasado viernes 25 de septiembre del año 2015, en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado.

Asimismo, se informó que, en cumplimiento de los mandamientos judiciales, las personas que fueron detenidas serán puestas a disposición del juez de control competente, quien será el responsable de determinar cuál será su situación jurídica conforme a derecho.