Hombre es Asesinado con Alrededor de 8 Disparos en Minatitlán, Veracruz

Se registró un hecho violento en la ciudad de Minatitlán, donde un hombre fue asesinado con varios impactos de arma de fuego

Muerto en MinatitlánFoto: Cristina Juárez del Sue

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante asesinato en Minatitlán: Carlos Jesús 'N', trabajador petrolero, fue abatido con 8 disparos. Las causas del crimen son desconocidas y no hay detenidos. ¿Qué está pasando en Veracruz?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+