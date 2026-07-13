Hombre es Asesinado con Alrededor de 8 Disparos en Minatitlán, Veracruz

Durante la madrugada del domingo 12 de julio, un hombre identificado como Carlos Jesús "N" fue asesinado en la colonia Centro, en el municipio de Minatitlán, al sur del estado de Veracruz. La víctima tenía 43 años y era un trabajador petrolero.

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Los hechos se registraron sobre la calle Benito Juárez, entre prolongación Zamora y Doctor Coss, a la altura de un conocido bar. Se presume que la víctima recibió al menos ocho impactos de bala, por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el crimen y no hay personas detenidas por estos hechos.

Asesinan agente de tránsito en el centro de Córdoba

Un agente vial fue asesinado durante un ataque registrado en el centro de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Esto desató una intensa movilización en la avenida 4 entre calles 13 y 15, tras los hechos ocurridos.

Según el reporte, la víctima circulaba a bordo de una unidad oficial cuando fue interceptado por sujetos armados que dispararon en su contra y murió en el lugar. Habitantes que caminaban por la zona al escuchar detonaciones de arma de fuego, se escondieron en los negocios de alrededor para ponerse a salvo. Algunos establecimientos bajaron sus cortinas y prevaleció la tensión.

Posteriormente, el agente asesinado fue identificado como Gustavo Ramón Ramírez Martínez, exdelegado de Tránsito Estatal en Fortín, y actual elemento de Tránsito Municipal de Córdoba. El ataque armado ocurrió cuando la unidad era trasladada hacia las instalaciones del Mando Único. Hasta el momento, autoridades no han informado sobre personas detenidas como responsables del asesinato.