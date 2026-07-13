Semifinales del Mundial 2026 Hacen Historia: Campeones del Mundo Se Enfrentan tras 30 Años

Los partidos de Semifinales del Mundial 2026 harán historia al enfrentar a los campeones del mundo luego de 30 años.

Por ejemplo, el partido Francia contra España reúne a ambas selecciones por primera vez en más de 30 años (desde Italia 1990) a una fase final compuesta exclusivamente por campeones del mundo, coincidiendo además con el top 4 del ranking FIFA.

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De esta forma, las cuatro selecciones que se enfrentan en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que coinciden exactamente con el top 4 del ranking mundial son Francia, Argentina, España e Inglaterra.

Los enfrentamientos directos de esta fase final en el torneo se juegan de la siguiente manera:

Francia vs. España, el primer clasificado contra el tercero del escalafón. Disputan su pase a la final en el estadio de Dallas.

Argentina vs. Inglaterra, el segundo posicionado frente al cuarto del ranking. Juegan en la sede de Atlanta.

El hito es inédito en el ranking de la FIFA; desde que el máximo organismo del futbol introdujo su listado mensual de clasificación global en diciembre de 1992, nunca las cuatro mejores selecciones del planeta habían coincidido de forma perfecta en las semifinales de un Mundial.

Equipo sorpresa rompe las quinielas

Habitualmente, los torneos mundialistas son sorprendidos por un equipo sorpresa que rompe las previsiones matemáticas y quinielas en las rondas definitivas, como ocurrió con Marruecos en 2022 o Croacia en 2018 y 2022.

En esta edición de 48 selecciones, a pesar de existir una ronda de eliminación directa adicional (dieciseisavos de final), la jerarquía de las superpotencias se impuso de manera absoluta.

La única condición para que este plan de la organización funcionara era que cada una de las potencias cumpliera con su parte deportiva: ganar sus respectivos grupos y superar tres rondas consecutivas de eliminación directa.

Al haberlo logrado, el cuadro derivó con exactitud matemática en el choque cruzado de los líderes mundiales.

HVI