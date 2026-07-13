Semifinales del Mundial 2026 Hacen Historia: Campeones del Mundo Se Enfrentan tras 30 Años

Las cuatro mejores selecciones del planeta no habían coincidido en las semifinales de un Mundial

Semifinales Mundial 2026 Hacen Historia: Campeones del Mundo Se Enfrentan tras 30 AñosEl futbolista Kylian Mbappe de Francia. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Las cuatro selecciones que se enfrentan en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que coinciden exactamente con el Top 4 del ranking mundial son Francia, Argentina, España e Inglaterra

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+