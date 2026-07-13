Investigan Presunto Robo a Joyería en el Centro de Guadalupe, Nuevo León

El robo a esta joyería fue descubierto por una empleada, quien se encontraba abriendo el local luego de peramanecer dos días cerrado

Robo a joyeríaFoto: N+

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Despliegue policial en Guadalupe tras el robo a una joyería. Empleada descubre el hurto al abrir el local. Investigan cómo ingresaron los ladrones.

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