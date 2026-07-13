Investigan Presunto Robo a Joyería en el Centro de Guadalupe, Nuevo León

El robo a una joyería generó intenso despliegue de autoridades hasta una plaza comercial ubicada sobre la avenida Juárez, a unos metros de la estación del metro Exposición, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Fue durante la mañana de este lunes 13 de julio cuando se reportó este hurto.

Fue una empleada de esta joyería quien al abrir las puertas del negocio, se percató que en las vitrinas faltaban varias piezas de plata, por lo que de inmediato alertó a los elementos de seguridad. Hasta este punto llegaron elementos de seguridad del municipio, quienes de inmediato inspeccionaron el sitio.

Autoridades señalaron que dentro de este negocio no fueron localizadas ventanas o puertas forzadas, además de que las alarmas de seguridad no fueron activadas, por lo que ya llevan a cabo los trabajos correspondientes para determinar como los presuntos ladrones ingresaron al local para apoderarse de diversas joyas y piezas de plata.

Autoridades buscan cámaras de seguridad tras robo a joyería en Guadalupe

El personal de esta joyería señaló que el negocio se encontraba cerrado desde el pasado sábado 11 de julio, por lo que no descartan que este robo habría ocurrido durante el fin de semana. Autoridades ya se encuentran visualizando diversos videos captados por cámaras de seguridad para tratar de identificar a los presuntos ladrones.

Minutos más tarde, a esta joyería llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes comenzaron a recabar información, así como a entrevistar a los empleados de este negocio. Se espera que sea durante los próximos días que se revelen más detalles sobre este robo. Hasta el momento no se ha especificado el monto total de las piezas hurtadas.