Necaxa vs Atlante: Dónde y a Qué Hora Ver el 'Padre de Todos los Clásicos' del Futbol Mexicano

Necaxa recibe a Atlante en la Jornada 1 del Apertura, en un duelo con más de un siglo de historia entre ambos clubes

Necaxa vs Atlante: Dónde y a Qué Hora Ver el 'Padre de Todos los Clásicos' del Futbol MexicanoTomás Badaloni del Necaxa en festejo de gol durante el juego de la jornada 15 del Torneo Clausura 2026. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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