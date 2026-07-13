Necaxa vs Atlante: Dónde y a Qué Hora Ver el 'Padre de Todos los Clásicos' del Futbol Mexicano
Necaxa recibe a Atlante en la Jornada 1 del Apertura, en un duelo con más de un siglo de historia entre ambos clubes
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Necaxa recibe a Atlante en la Jornada 1 del Apertura, en un duelo con más de un siglo de historia entre ambos clubes
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Necaxa y Atlante abren la Jornada 1 del Apertura el jueves 16 de julio en el Estadio Victoria de Aguascalientes, en un encuentro que Liga BBVA MX ha difundido bajo el título de "el padre de todos los clásicos" del futbol mexicano.
De acuerdo con la ficha del partido, el encuentro corresponde a la Jornada 1 de 17 del torneo Apertura y se disputará en el Estadio Victoria, en Aguascalientes.
El partido está programado para las 7 PM del jueves 16 de julio. El encuentro podrá seguirse a través de plataformas de streaming, televisión de paga y N+ tendrá disponible su cobertura minuto a minuto del encuentro.
El origen de la serie se dio en la década de 1920 y desde ese entonces hubo varios momentos que marcaron la rivalidad entre ambos equipos a lo largo de casi cien años.
2 de octubre de 1927: primer partido oficial entre Atlante y Necaxa, con marcador de 2-2, disputado en el Campeonato de Primera Fuerza.
Temporada 1931-1932: Atlante conquista su primer título de Liga tras vencer 3-2 a Necaxa en una serie de desempate.
Temporada 1932-1933: Necaxa responde con un marcador de 9-0 sobre Atlante y se queda con el campeonato de esa campaña.
28 de septiembre de 1950: primer duelo entre ambos en la era profesional, con triunfo de Atlante 4-1 sobre Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Clausura 2011: un enfrentamiento entre ambos equipos coincidió con el descenso de Necaxa de la Primera División.
Además de esos episodios, durante la temporada 1994-1995 Necaxa venció 7-0 a Atlante, resultado descrito como "el histórico 7-0 de Necaxa".
Este es el historial entre los dos equipos en Primera División:
102 enfrentamientos disputados entre Necaxa y Atlante.
Necaxa ha ganado 36 de esos partidos.
Atlante también ha ganado 36 encuentros.
30 partidos han terminado empatados.