Necaxa vs Atlante: Dónde y a Qué Hora Ver el 'Padre de Todos los Clásicos' del Futbol Mexicano

Necaxa y Atlante abren la Jornada 1 del Apertura el jueves 16 de julio en el Estadio Victoria de Aguascalientes, en un encuentro que Liga BBVA MX ha difundido bajo el título de "el padre de todos los clásicos" del futbol mexicano.

¿Dónde y a qué hora ver el Necaxa vs Atlante?

De acuerdo con la ficha del partido, el encuentro corresponde a la Jornada 1 de 17 del torneo Apertura y se disputará en el Estadio Victoria, en Aguascalientes.

El partido está programado para las 7 PM del jueves 16 de julio. El encuentro podrá seguirse a través de plataformas de streaming, televisión de paga y N+ tendrá disponible su cobertura minuto a minuto del encuentro.