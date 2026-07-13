¿Habrá Treintaidosavos de Final en el Mundial 2030? Esta es la Propuesta de Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el organismo analizará la posibilidad de ampliar el Mundial de 2030 de 48 a 64 selecciones. Aunque esta idea aún no está aprobada, el dirigente aseguró que será estudiada por el Consejo de la FIFA antes de tomar una decisión definitiva.

La Copa del Mundo de 2026, que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá, es la primera con 48 participantes. Sin embargo, la FIFA contempla la posibilidad de volver a incrementar el número de equipos para la edición de 2030, que conmemorará el centenario del torneo.

Gianni Infantino confirma que la FIFA estudiará un Mundial con 64 selecciones

Gianni Infantino señaló que la FIFA examinará la propuesta de ampliar el Mundial a 64 selecciones.

El presidente del organismo explicó que la expansión responde al objetivo de brindar oportunidades a más países para disputar la Copa del Mundo y seguir impulsando el desarrollo del futbol en distintas regiones del planeta.

¿Ya está aprobado el Mundial de 64 equipos?

No. Por ahora no existe una decisión oficial para que el Mundial de 2030 tenga 64 participantes.

Infantino aclaró que la propuesta será discutida por los órganos de gobierno de la FIFA y posteriormente sometida a votación. La determinación final se prevé para el Congreso de la FIFA programado para 2027.

¿Habrá Treintaidosavos de final?

Si el Mundial pasa de 48 a 64 equipos, la fase eliminatoria tendría que comenzar con 32 partidos entre 64 selecciones, es decir, una ronda de treintaidosavos de final.

El camino hacia el título sería el siguiente:

Treintaidosavos de final (64 equipos)

Dieciseisavos de final (32 equipos)

Octavos de final (16 equipos)

Cuartos de final

Semifinales

Partido por el tercer lugar

Final

En contraste, el Mundial de 2026, con 48 selecciones, comenzará directamente con los dieciseisavos de final, ya que 32 equipos avanzarán desde la fase de grupos.

¿Cuándo se sabrá si habrá 64 selecciones en el Mundial 2030?

Por ahora, la FIFA únicamente confirmó que analizará la propuesta. No existe una aprobación oficial y el formato del Mundial 2030 continúa siendo, por ahora, el de 48 selecciones, mientras el Consejo del organismo estudia la viabilidad de una expansión histórica.

AMP