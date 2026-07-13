¿Habrá Treintaidosavos de Final en el Mundial 2030? Esta es la Propuesta de Infantino

La FIFA contempla la posibilidad de volver a incrementar el número de equipos para la edición de 2030

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Foto: ReutersEl presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Foto: Reuters

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