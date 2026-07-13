¿Cuánto Duró la Guerra por las Malvinas entre Argentina e Inglaterra y en Qué Año Fue?

Este miércoles Inglaterra y Argentina se enfrentarán en Atlanta, Georgia, en la semifinal del Mundial 2026. El encuentro ha revivido en un sector del público el recuerdo de la guerra de las Malvinas, que confrontó a los países en 1982.

Argentina perdió la guerra contra los ingleses, por lo que vivió el partido contra Inglaterra del Mundial 86 como una revancha simbólica.

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, atajó la discusión histórica sobre el partido señalando que “es un partido de futbol, no busquemos otra cosa”.

¿Cómo inició la guerra de las Malvinas?

A principios de los años ochenta, Argentina vivía uno de sus momentos más difíciles. La nación sudamericana era gobernada por una dictadura militar que reprimió salvajemente a los opositores. El país también arrastraba cincuenta años de marasmo económico, muy lejos del liderazgo que ejerció como la principal potencia del Cono Sur a principios del siglo XX.

En estas circunstancias, la junta militar optó por retomar las islas Malvinas. Desde el siglo XIX, Argentina reclamaba que el Reino Unido había usurpado estas islas en el Atlántico sur.

Trincheras argentinas en las Malvinas. Foto: Reuters

Por su parte, el gobierno de Margaret Thatcher también optó por el enfrentamiento directo, en lugar de la diplomacia, en un momento donde menguaba su popularidad.

¿Cuánto duró la guerra de las Malvinas?

Oficialmente, la guerra de las Malvinas inició el 2 de abril de 1982, cuando las tropas argentinas desembarcaron en el archipiélago.

El escritor Eduardo Sacheri, quien publicó una dupla de novelas sobre el tema, mencionó en entrevista con N+ que una gran mayoría de los argentinos estaba entusiasmada con la posibilidad de recuperar las Malvinas, a pesar de ser una operación elaborada por un gobierno impopular y represivo. Según recuerda el autor de Demasiado lejos, una buena parte de la población ejerciera con júbilo “un consenso prácticamente blindado”:

“En general, los sentimientos predominantes eran el orgullo, la alegría, el triunfalismo, el nacionalismo, la confianza y una unión muy rara que tenía en el centro a los militares de la dictadura, lo cual lo volvía más raro todavía”.

Réplica del cementerio donde descansan los soldados argentinos abatidos en las Malvinas. Foto: Reuters

La guerra de las Malvinas se extendió por 74 días, tras el desembarco del 2 de abril. Un mes después, un submarino inglés torpedeó el barco ARA General Belgrano. En el incidente murieron más de 300 tripulantes argentinos. Los ingleses desembarcaron en las Malvinas el 21 de mayo, lo que dio lugar a los combates que culminaron con la rendición de Argentina el 14 de junio.

La derrota erosionó el poder de la junta militar, que habría de disolverse en 1983, año en que la democracia volvió a Argentina. Durante el conflicto fallecieron 649 soldados argentinos y 255 británicos. También hubo tres víctimas civiles.

Piden no ver asuntos políticos en un partido de futbol

Una parte de los fanáticos, especialmente en redes sociales, han intentado insuflar un aire patriótico al partido, de forma análoga a como se vivió el partido entre Argentina e Inglaterra durante el Mundial de México 86. En aquel partido, Maradona anotó con “la mano de Dios” y burló a toda la defensa inglesa en el llamado “gol del Siglo”.

No obstante, Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, ha llamado a no dejar que la animosidad protagonice el encuentro de las semifinales.

En conferencia de prensa, el entrenador aseguró “es un partido de futbol” y dirigió un duro mensaje a quienes buscan hacer política a partir del partido: “no busquemos otra cosa”.