¿Cuánto Duró la Guerra por las Malvinas entre Argentina e Inglaterra y en Qué Año Fue?

Previo al partido de semifinales entre Argentina e Inglaterra, muchos recuerdan la guerra de las Malvinas. ¿Cuánto duró el conflicto?

Soldados de Argentina en la Malvinas¿Cuánto duró la guerra de las Malvinas entre Inglaterra y Argentina? Foto: Reuters

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Argentina e Inglaterra se preparan para la semifinal del Mundial 2026, pero el recuerdo de la Guerra de las Malvinas aún persiste. ¿Qué papel juega este pasado en el fútbol de hoy?

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¿En Qué Año Fue la Guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra y Cuánto Duró?