‘Lula’ Acusa que Decisión de Trump Convierte a EUA en Pirata: Esto Dijo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló que la decisión de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, lo convierte en "pirata", en N+ te compartimos qué dijo sobre las Fuerzas Armadas y el estrecho de Ormuz.

La declaración la hizo luego del anuncio de que el gobierno estadounidense buscará cobrar un peaje a los barcos que reciban apoyo de las Fuerzas Armadas estadounidenses para cruzar el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Trump Critica a Aliados de la OTAN por No Apoyar a EUA en el Conflicto con Irán

Durante un evento público en São Paulo, el mandatario brasileño calificó la medida como una práctica propia de la "piratería" y cuestionó que Trump pretenda obtener beneficios económicos en medio del conflicto que se desarrolla en Oriente Medio.

Lula critica decisión de Trump sobre el estrecho de Ormuz

Lula afirmó que resulta contradictorio que Estados Unidos, un país que durante años ha combatido la piratería marítima, impulse ahora una medida que, a su juicio, se asemeja a ese tipo de acciones.

El presidente brasileño sostuvo que imponer un cobro a las embarcaciones que transiten por el estrecho de Ormuz con apoyo militar estadounidense no corresponde a una política democrática ni contribuye a la estabilidad internacional.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo, ya que por esa vía circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa a nivel internacional.

En las últimas semanas, la tensión en Oriente Medio volvió a incrementarse tras la reanudación de ataques entre Irán e Israel. En este contexto, Irán anunció el cierre del paso para las embarcaciones, mientras que Estados Unidos reforzó las medidas de presión sobre el país asiático.

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