‘Lula’ Acusa que Decisión de Trump Convierte a EUA en Pirata: Esto Dijo

El presidente de Brasil, 'Lula' criticó a Trump por imponer peajes en el estrecho de Ormuz; estos son los motivos

Luiz Inácio Lula da SilvaEl presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Reuters

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