Bukele Gana Candidatura de Su Partido y Apunta a Un Tercer Mandato en El Salvador

El presidente Buekele podría mantenerse en el cargo luego que el Congreso de El Salvador aprobó una controvertida reforma constitucional que le permite la reelección indefinida

Bukele Va por Tercer Mandato Seguido en Comicios 2027 en El Salvador al Ganar CandidaturaNayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto: Reuters

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Nayib Bukele mantiene altos índices de popularidad,por la reducción de la violencia y el combate a las pandillas, pero con crecientes demandas en materia economía por parte de la población

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