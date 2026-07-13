EUA Ataca a Irán por Tercera Noche Consecutiva; "Hemos Demolido sus Fuerzas Armadas": Trump

Por órdenes del presidente Donald Trump, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) lanzó este lunes una nueva oleada de ataques contra Irán por tercera noche consecutiva.

Estos ataques, señaló el CENTCOM, buscan imponer "un alto costo a las fuerzas iraníes" y degradar su capacidad para atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el Estrecho de Ormuz.

At 4:45 p.m. ET today, U.S. Central Command began launching the third consecutive night of strikes against Iran, at the Commander in Chief's direction. These strikes will continue imposing a heavy cost on Iranian forces and degrade their ability to attack innocent civilians and… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026

Al respecto, el mandatario estadounidense dijo: "Hemos demolido sus fuerzas armadas, les estamos dando bien recio. Teníamos un acuerdo ayer, o antier; ya estaba todo concluido, y después quebrantaron ese acuerdo luego luego porque se dieron cuenta de que algo en el acuerdo no les gustaba".

¿Drones iraníes en Cuba?

Trump también señaló que podría ser que haya drones iraníes en Cuba. "Si los tienen, y es muy posible que los tengan, nos encargaremos de ello", agregó.

"No vamos a tener ningún problema. No vamos a permitir que eso suceda, así que podría ser que estuvieran almacenando algunos. Lo estamos investigando ahora mismo".

Dólar sube por la escalada de tensión en Medio Oriente

Este lunes, el dólar se aferró a modestas ganancias, impulsado por la escalada de hostilidades en el Golfo Pérsico y los comentarios de línea dura de un gobernador de la Reserva Federal (Fed), antes de la publicación del informe mensual de inflación estadounidense.

El presidente Trump dijo que Estados Unidos restablecería el bloqueo naval contra Irán y que garantizaría la apertura del estrecho de Ormuz a cambio de una tarifa, tras los recientes intercambios de ataques con misiles y drones.

El índice dólar, que mide la cotización de la moneda estadounidense frente a una cesta de seis divisas, subió un 0.21%, a 101.27. La moneda estadounidense subió a primera hora de la sesión, en paralelo a los precios del petróleo, pero posteriormente perdió terreno.

Con información de: Reuters

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