EUA Ataca a Irán por Tercera Noche Consecutiva; "Hemos Demolido sus Fuerzas Armadas": Trump

Trump señala la posibilidad de que haya drones iraníes en Cuba. "Si los tienen, y es muy posible que los tengan, nos encargaremos de ello"

Se observa humo tras el impacto de un dron de ataque unidireccional estadounidense. Foto: ReutersSe observa humo tras el impacto de un dron de ataque unidireccional estadounidense. Foto: Reuters
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EUA Ataca a Irán por Tercera Noche Consecutiva; "Hemos Demolido sus Fuerzas Armadas", Dice Trump