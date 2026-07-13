Fuerte Lluvia Hoy en CDMX: Activan Alerta Amarilla por Caída de Granizo en Toda la Capital
Se espera que la CDMX tenga hoy un fuerte día de lluvias, por lo que las autoridades piden tomar precauciones
Se espera que la CDMX tenga hoy un fuerte día de lluvias, por lo que las autoridades piden tomar precauciones
Esta tarde se registra fuerte lluvia en distintos puntos de la CDMX. Los puntos afectados son:
Eje 1 Poniente y Paseo de la Reforma, en la zona centro de la CDMX.
Avenida Vasco de Quiroga en Santa Fe.
Anegamiento en bajo puente de Circuito Interior a la altura de Av. Marina Nacional, col. Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, como alternativa vial: Av. de los Insurgentes.
Las lluvias de este 13 de julio provocaron severos encharcamientos en el cruce de Eje 1 Poniente y Paseo de la Reforma, en la zona centro de la CDMX.— NMás (@nmas) July 14, 2026
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La secretaría de Gestión Integral y PC alerta que las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo durante la tarde y noche en la Ciudad de México.
En estos momentos se registran lluvias de intensidad fuerte con caída de granizo en Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Venustiano Carranza. Mientras que hay lluvias ligeras a moderadas sobre Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Milpa Alta y Xochimilco.
Ante el pronóstico del clima, se activó Alerta Amarilla en las siguientes alcaldías.
Álvaro Obregón
Benito Juárez
Coyoacán
Cuauhtémoc
Cuajimalpa
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco
Azcapotzalco
⚠️🌧️ Se activa #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 13/07/2026, en todas las alcaldías.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 14, 2026
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Ante la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 4, 5, 8 y B, por lo que se reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.
Se registra intensa lluvia sobre la autopista México-Pachuca, en Tlalnepantla, con dirección a la CDMX, ocasionando encharcamiento. Las autoridades piden a los automovilistas manejar con precaución.— NMás (@nmas) July 14, 2026
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