Fuerte Lluvia Hoy en CDMX: Activan Alerta Amarilla por Caída de Granizo en Toda la Capital

Se espera que la CDMX tenga hoy un fuerte día de lluvias, por lo que las autoridades piden tomar precauciones

Lluvia fuerte hoy en CDMXN+
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