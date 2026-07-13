Fuerte Lluvia Hoy en CDMX: Activan Alerta Amarilla por Caída de Granizo en Toda la Capital

Esta tarde se registra fuerte lluvia en distintos puntos de la CDMX. Los puntos afectados son:

Eje 1 Poniente y Paseo de la Reforma, en la zona centro de la CDMX.

Avenida Vasco de Quiroga en Santa Fe.

Anegamiento en bajo puente de Circuito Interior a la altura de Av. Marina Nacional, col. Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, como alternativa vial: Av. de los Insurgentes.

Las lluvias de este 13 de julio provocaron severos encharcamientos en el cruce de Eje 1 Poniente y Paseo de la Reforma, en la zona centro de la CDMX.



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La secretaría de Gestión Integral y PC alerta que las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo durante la tarde y noche en la Ciudad de México.

¿En dónde llueve hoy en CDMX?

En estos momentos se registran lluvias de intensidad fuerte con caída de granizo en Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Venustiano Carranza. Mientras que hay lluvias ligeras a moderadas sobre Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Milpa Alta y Xochimilco.

Ante el pronóstico del clima, se activó Alerta Amarilla en las siguientes alcaldías.

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Azcapotzalco

⚠️🌧️ Se activa #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 13/07/2026, en todas las alcaldías.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/1QpvWkgBtl — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 14, 2026

Activan marcha de seguridad en el Metro

Ante la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 4, 5, 8 y B, por lo que se reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.

Lluvia en Edomex