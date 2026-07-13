Alerta por 5 Posibles Ciclones Al Mismo Tiempo en el Pacífico: ¿Habría Efecto Fujiwhara?

La temporada de huracanes 2026 podría tomar fuerza en los próximos días, pues autoridades alertaron por la posible formación de 5 ciclones, en el Pacífico; aquí te decimos si se podría presentar el llamado efecto Fujiwhara.
Alerta por 5 posibles ciclones en el Pacífico
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) alertó hoy, 13 de julio de 2026, por el posible desarrollo de 5 ciclones, en aguas del Océano Pacífico. A continuación, te damos los detalles sobre cada uno de ellos.
De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una zona de baja presión presenta 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y 90%, en 7 días, a 595 kilómetros al sur de Técpan de Galeana, en Guerrero. De llegar a fortalecerse, se trataría de la tormenta tropical Elida, la quinta de la temporada 2026.
Otra zona de baja presión se está desarrollando en el Pacífico, con 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días, a 2,250 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, en Baja California Sur, lejos de costas mexicanas, según Conagua, dependencia que más tarde disminuyó a 0% su probabilidad para desarrollo ciclónico.