Alerta por 5 Posibles Ciclones Al Mismo Tiempo en el Pacífico: ¿Habría Efecto Fujiwhara?

Te contamos qué está pasando en el Pacífico, donde se están desarrollando varios ciclones, como parte de la temporada 2026

Efectos de la tormenta tropical BorisEfectos de la tormenta tropical Boris en Acapulco, Guerrero. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Alerta en el Pacífico! 5 posibles ciclones podrían formarse. ¿Conoces el efecto Fujiwhara? Descubre cómo estos fenómenos podrían interactuar.

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