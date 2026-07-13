Alerta por 5 Posibles Ciclones Al Mismo Tiempo en el Pacífico: ¿Habría Efecto Fujiwhara?

La temporada de huracanes 2026 podría tomar fuerza en los próximos días, pues autoridades alertaron por la posible formación de 5 ciclones, en el Pacífico; aquí te decimos si se podría presentar el llamado efecto Fujiwhara.

Alerta por 5 posibles ciclones en el Pacífico

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) alertó hoy, 13 de julio de 2026, por el posible desarrollo de 5 ciclones, en aguas del Océano Pacífico. A continuación, te damos los detalles sobre cada uno de ellos.