Seguridad

Detienen a Hombre con Droga y lo Investigan por Robo a Negocios en Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey capturaron a Víctor Vidal 'N' en el centro de la ciudad con sustancias ilícitas entre sus pertenencias

Detenido con droga en el centro de MonterreyEl detenido es investigado por robos a negocios en el Centro de la ciudad. Foto: Policía de Monterrey

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+