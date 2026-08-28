Detienen a Hombre con Droga y lo Investigan por Robo a Negocios en Monterrey

Un hombre fue arrestado por las autoridades tras encontrarle droga en el Centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El detenido es investigado por delitos contra la salud y se le relaciona con una serie de robos a negocios en la misma zona donde fue capturado.

El presunto delincuente detenido por elementos de la Policía de Monterrey fue identificado como Víctor Vidal 'N' de 36 años de edad en el cruce de la avenida Cristóbal Colón y la calle Jiménez, en la zona Centro de la ciudad, por presuntamente tener entre sus pertenencias cuatro bolsas con droga tipo cristal.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre detenido presuntamente se estaba atravesando a los vehículos, por lo que fue interceptado por los elementos de la Policía de Monterrey, quienes al realizarle una inspección le encontraron droga en una bolsa tipo mariconera que cargaba.

Tras revisar sus características, se le señaló como sospechoso de participar en el robo a negocios, entre ellos uno de venta de pollo frito, en las avenidas Madero y Simón Bolívar, en la colonia Mitras Centro. El atraco por el cual se le investiga fue registrado el sábado 15 de agosto.

Para llevar a cabo el robo, según los informes, el presunto delincuente habría ingresado por la ventanilla de atención al cliente del establecimiento para llevarse 43 mil 602 pesos en efectivo. El momento del atraco fue captado por las cámaras de circuito cerrado del local.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH