Madre e Hijo Fueron Atacados a Balazos en Ciudad Obregón; El Joven Murió
La agresión armada se registro en la colonia Los Patios, en la parte noriente de la ciudad en Cajeme, Sonora.
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La agresión armada se registro en la colonia Los Patios, en la parte noriente de la ciudad en Cajeme, Sonora.
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Un joven de 22 años perdió la vida, y su madre, de 41, resultó lesionada, luego de que ambos fueran atacados a balazos cuando viajaban a bordo de un vehículo por calles de la colonia Los Patios, en la parte nororiente de Ciudad Obregón.
La agresión ocurrió alrededor de las 16:25 horas del jueves, en el cruce de las calles San Marino y Mayo, donde Natanael “N” quedó sin vida, mientras que su madre fue auxiliada por paramédicos de Cruz Roja y trasladada a un hospital, donde se reportó estable y bajo resguardo policíaco.
Ambos viajaban en un pick up GMC Sierra, doble cabina, color negro, modelo reciente, cuando sujetos no identificados que se desplazaban en un sedán azul o gris, les dispararon con armas calibre 9 milímetros y un fusil AK-47, calibre 7.62x39.
Elementos policiacos acordonaron la zona para preservar la escena, mientras personal de Servicios Periciales aseguró indicios balísticos y procesó el lugar.
Tras las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.