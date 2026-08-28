Madre e Hijo Fueron Atacados a Balazos en Ciudad Obregón; El Joven Murió

Un joven de 22 años perdió la vida, y su madre, de 41, resultó lesionada, luego de que ambos fueran atacados a balazos cuando viajaban a bordo de un vehículo por calles de la colonia Los Patios, en la parte nororiente de Ciudad Obregón.



La agresión ocurrió alrededor de las 16:25 horas del jueves, en el cruce de las calles San Marino y Mayo, donde Natanael “N” quedó sin vida, mientras que su madre fue auxiliada por paramédicos de Cruz Roja y trasladada a un hospital, donde se reportó estable y bajo resguardo policíaco.



Ambos viajaban en un pick up GMC Sierra, doble cabina, color negro, modelo reciente, cuando sujetos no identificados que se desplazaban en un sedán azul o gris, les dispararon con armas calibre 9 milímetros y un fusil AK-47, calibre 7.62x39.



Elementos policiacos acordonaron la zona para preservar la escena, mientras personal de Servicios Periciales aseguró indicios balísticos y procesó el lugar.



Tras las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.