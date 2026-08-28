Seguridad

Madre e Hijo Fueron Atacados a Balazos en Ciudad Obregón; El Joven Murió

La agresión armada se registro en la colonia Los Patios, en la parte noriente de la ciudad en Cajeme, Sonora.

Madre e Hijo Fueron Atacados a Balazos en Ciudad Obregón, El Joven MurióMadre e Hijo Fueron Atacados a Balazos en Ciudad Obregón, El Joven Murió. Foto: Archivo N+

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Madre e Hijo Fueron Atacados a Balazos en Ciudad Obregón; El Joven Murió