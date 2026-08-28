Adolescente Detenido por Presuntamente Asesinar a su Hermano de 16 Años en Sonora

Un adolescente de 16 años perdió la vida en un hospital de Nogales luego de ser herido presuntamente con un cuchillo por su hermano, de 15, durante una disputa familiar registrada en un domicilio de la colonia Centro del municipio de Santa Cruz.



De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, los hechos ocurrieron la noche del miércoles, cuando el adolescente de 15 años llegó a su domicilio en aparente estado de ebriedad y comenzó a insultar a su madre, por lo que su hermano intervino para defenderla.



En ese momento, el menor presuntamente tomó un cuchillo de cocina y lesionó a su hermano en el lado derecho de la espalda. Familiares trasladaron al joven al Centro de Salud de Santa Cruz y posteriormente fue canalizado a un hospital de Nogales para recibir atención especializada.



Pese a los esfuerzos médicos, el adolescente falleció en el Hospital IMSS-Bienestar de Nogales a consecuencia de un choque hipovolémico derivado de la herida punzocortante.



El menor fue detenido en flagrancia por elementos de la Policía Estatal y quedó a disposición del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes, que realiza las investigaciones para determinar su situación jurídica.