Seguridad

Adolescente Detenido por Presuntamente Asesinar a su Hermano de 16 Años en Sonora

Un menor de 15 años fue detenido luego de provocarle la muerte a su familiar dentro de un domicilio de la colonia Centro del municipio de Santa Cruz.

Adolescente Detenido por Presuntamente Asesinar a su Hermano de 16 Años en SonoraAdolescente Detenido por Presuntamente Asesinar a su Hermano de 16 Años en Sonora. Foto: Archivo N+

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